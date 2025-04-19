Иначе лишат прав: что будет, если это заметят в машине, рассказали в ГАИ

Вопреки распространенному мнению, перевозить в автомобиле можно далеко не всё. Несоблюдение правил перевозки грузов может обернуться для водителя серьезными последствиями, вплоть до лишения прав, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пояснили порталу «Naavtotrasse.ru» в ГАИ, перевозимый груз не должен ограничивать обзор, мешать управлению автомобилем или закрывать номерные знаки. Выступающий за габариты кузова груз необходимо обозначить специальным знаком, а в темное время суток – светоотражающими элементами (белым спереди и красным сзади).