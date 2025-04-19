Иначе лишат прав: что будет, если это заметят в машине, рассказали в ГАИ
- 13:05 19 апреля
- Служба новостей
Вопреки распространенному мнению, перевозить в автомобиле можно далеко не всё. Несоблюдение правил перевозки грузов может обернуться для водителя серьезными последствиями, вплоть до лишения прав, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пояснили порталу «Naavtotrasse.ru» в ГАИ, перевозимый груз не должен ограничивать обзор, мешать управлению автомобилем или закрывать номерные знаки. Выступающий за габариты кузова груз необходимо обозначить специальным знаком, а в темное время суток – светоотражающими элементами (белым спереди и красным сзади).
Нарушение этих правил влечет за собой штраф от 1500 до 2000 рублей или лишение прав на срок до 4 месяцев.
Отдельные правила действуют и для специфических грузов. Например, для перевозки туш животных, добытых на охоте, требуется соответствующее разрешение. Отсутствие разрешения вне охотничьего сезона может обойтись водителю в 30-50 тысяч рублей.
Аналогично, необходимо иметь документы на перевозимые дрова, иначе физическому лицу грозит штраф в 4-5 тысяч рублей, а организации – до 300 тысяч рублей. За перевозку более 10 литров самодельного алкоголя предусмотрен штраф в 3-5 тысяч рублей, а за незаконную перевозку живой ели – от 20 до 40 тысяч рублей, пишет deita.ru.
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