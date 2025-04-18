Кладу в землю в "день огурцов" и одна огуречная грядка плодоносит как тепличный комплекс

Опытные огородники знают, что для богатого урожая огурцов важен не только уход, но и правильный день для посадки. Рассаду начинают выращивать ранней весной, а с наступлением тепла семена высеивают прямо в грунт.

В народе существует особый "огуречный праздник" - Пахомов день, когда по традиции начинали сеять огурцы. Считалось, что посаженные в этот день кусты будут особенно плодородными. Пахомов день, также известный как "Бокогрей", отмечается 28 мая. По народным приметам, после этой даты заморозки маловероятны, поэтому сеять огурцы можно смело.