Кладу в землю в "день огурцов" и одна огуречная грядка плодоносит как тепличный комплекс
- 07:05 18 апреля
- Денис Косяков
Опытные огородники знают, что для богатого урожая огурцов важен не только уход, но и правильный день для посадки. Рассаду начинают выращивать ранней весной, а с наступлением тепла семена высеивают прямо в грунт.
В народе существует особый "огуречный праздник" - Пахомов день, когда по традиции начинали сеять огурцы. Считалось, что посаженные в этот день кусты будут особенно плодородными. Пахомов день, также известный как "Бокогрей", отмечается 28 мая. По народным приметам, после этой даты заморозки маловероятны, поэтому сеять огурцы можно смело.
Канал "Копилка дачника" отмечает, что посадка огурцов до Пахомова дня нежелательна, так как растения могут погибнуть. Крайним сроком для посева считалось 5 июня.
С Пахомовым днем связаны и другие приметы: красный восход предвещает жаркое лето, теплый день - хорошую рыбалку, а радуга - окончание ненастья.
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