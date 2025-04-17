Обогреватели для теплицы больше не использую — есть нагрева метод круче: рассада чувствует себя как на курорте

С приходом весны, когда так хочется поскорее высадить рассаду томатов, перцев и других теплолюбивых культур в теплицу, многие дачники забывают о коварстве весенней погоды. Возвратные заморозки в мае и даже июне могут нанести непоправимый вред нежным растениям, находящимся даже под укрытием.

Традиционно для обогрева теплиц используют электрические обогреватели или тепловые пушки, но что делать, если доступ к электросети отсутствует или нестабилен? Существует проверенный и доступный метод, который гарантированно защитит вашу рассаду от холода, не завися от наличия электричества.