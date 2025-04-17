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"Откопала" этот рецепт в "Работнице" — об остальных забыла напрочь: "влажный" кулич по-деревенски на Пасху

"Откопала" этот рецепт в "Работнице" — об остальных забыла напрочь: "влажный" кулич по-деревенски на Пасху

Конечно! Вот обновлённый рецепт пасхального кулича, который обещает вкус как из детства, из бабушкиной деревни, с пышной, слоистой и "влажной" текстурой. Рецепт взят из журнала "Работница".

Пасхальный Кулич "Как у Бабушки"

Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто ищет идеальный пасхальный кулич. Он получается невероятно воздушным, нежным и ароматным.

Ингредиенты:

  • Мука – 1 кг
  • Молоко – 500 мл
  • Дрожжи сухие – 11 г (или свежие 30-35г)
  • Ванильный сахар – 2 ч.л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Яйца – 6 шт.
  • Сливочное масло – 200 г
  • Сухофрукты (изюм, курага, чернослив) – по 80-100 г
  • Соль – 1 ч. л.
  • Лимонный сок – 1 ч. л.
  • Готовая глазурь для украшения

Приготовление:

  1. Опара: В теплом молоке растворите дрожжи. Добавьте сахар и 250 г муки. Перемешайте до однородности, чтобы не было комков. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30-40 минут, пока опара не увеличится в объеме в 2-3 раза.
  2. Подготовка ингредиентов: Растопите сливочное масло на медленном огне или в микроволновке, не доводя до кипения. Отделите белки от желтков. Белки уберите в холодильник, а желтки разотрите с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Сухофрукты тщательно промойте и обсушите.
  3. Тесто: В подошедшую опару добавьте желтки, растертые с сахаром, и растопленное сливочное масло. Белки взбейте с солью и лимонным соком до устойчивых пиков. Аккуратно введите взбитые белки в опару. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Оно не должно быть слишком липким, но и не слишком крутым.
  4. Подъем теста: Добавьте в тесто подготовленные сухофрукты. Снова вымесите тесто, равномерно распределяя сухофрукты. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 1-1,5 часа для подъема. Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза.
  5. Формирование и выпечка: Разложите тесто по формам, заполняя их на 1/3. Дайте тесту подняться в формах в теплом месте в течение 30-40 минут. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 40-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой из центра кулича.
  6. Украшение: Дайте куличам полностью остыть, прежде чем украшать глазурью и посыпками.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто немного цедры лимона или апельсина.
  • Если используете свежие дрожжи, увеличьте их количество в 2-3 раза.
  • Время выпечки может варьироваться в зависимости от размера форм и особенностей духовки.
  • Чтобы куличи не подгорели сверху, можно накрыть их фольгой в процессе выпечки.

Приятного аппетита и светлой Пасхи!

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