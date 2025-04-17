"Откопала" этот рецепт в "Работнице" — об остальных забыла напрочь: "влажный" кулич по-деревенски на Пасху
- 14:05 17 апреля
- Служба новостей
Конечно! Вот обновлённый рецепт пасхального кулича, который обещает вкус как из детства, из бабушкиной деревни, с пышной, слоистой и "влажной" текстурой. Рецепт взят из журнала "Работница".
Пасхальный Кулич "Как у Бабушки"
Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто ищет идеальный пасхальный кулич. Он получается невероятно воздушным, нежным и ароматным.
Ингредиенты:
- Мука – 1 кг
- Молоко – 500 мл
- Дрожжи сухие – 11 г (или свежие 30-35г)
- Ванильный сахар – 2 ч.л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Яйца – 6 шт.
- Сливочное масло – 200 г
- Сухофрукты (изюм, курага, чернослив) – по 80-100 г
- Соль – 1 ч. л.
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Готовая глазурь для украшения
Приготовление:
- Опара: В теплом молоке растворите дрожжи. Добавьте сахар и 250 г муки. Перемешайте до однородности, чтобы не было комков. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30-40 минут, пока опара не увеличится в объеме в 2-3 раза.
- Подготовка ингредиентов: Растопите сливочное масло на медленном огне или в микроволновке, не доводя до кипения. Отделите белки от желтков. Белки уберите в холодильник, а желтки разотрите с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Сухофрукты тщательно промойте и обсушите.
- Тесто: В подошедшую опару добавьте желтки, растертые с сахаром, и растопленное сливочное масло. Белки взбейте с солью и лимонным соком до устойчивых пиков. Аккуратно введите взбитые белки в опару. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Оно не должно быть слишком липким, но и не слишком крутым.
- Подъем теста: Добавьте в тесто подготовленные сухофрукты. Снова вымесите тесто, равномерно распределяя сухофрукты. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 1-1,5 часа для подъема. Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза.
- Формирование и выпечка: Разложите тесто по формам, заполняя их на 1/3. Дайте тесту подняться в формах в теплом месте в течение 30-40 минут. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 40-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой из центра кулича.
- Украшение: Дайте куличам полностью остыть, прежде чем украшать глазурью и посыпками.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто немного цедры лимона или апельсина.
- Если используете свежие дрожжи, увеличьте их количество в 2-3 раза.
- Время выпечки может варьироваться в зависимости от размера форм и особенностей духовки.
- Чтобы куличи не подгорели сверху, можно накрыть их фольгой в процессе выпечки.
Приятного аппетита и светлой Пасхи!
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