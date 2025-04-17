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"Цезарь" и "Оливье" в пролете: на Пасху готовлю только салат "Вишенка" — сметают со стола раньше мяса

"Цезарь" и "Оливье" в пролете: на Пасху готовлю только салат "Вишенка" — сметают со стола раньше мясаСоздано в Шедевруме

Хотите удивить своих гостей новым и необычным салатом на Пасху? Тогда этот рецепт с вешенками – именно то, что вам нужно! Салат получается очень вкусным, сытным и при этом готовится довольно просто. Сочетание куриного мяса, грибов, свежего огурца и корейской моркови создает неповторимый вкус, который обязательно понравится всем.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 1 шт. (около 200-250 г)
  • Вешенки – 200 г
  • Свежий огурец – 1 крупный или 2 средних
  • Луковица – 1 небольшая
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Морковь по-корейски – 100 г
  • Майонез – по вкусу (около 2-3 столовых ложек)
  • Соль, перец черный молотый – по вкусу
  • Грецкие орехи – для украшения (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовка курицы: Куриную грудку промойте и обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте на сковороде под крышкой, добавив немного воды или бульона, до готовности. В конце снимите крышку и дайте мясу слегка подрумяниться для аппетитной корочки. Остудите куриную грудку и разберите ее на волокна – так салат будет нежнее.
  2. Грибы с луком: Вешенки тщательно промойте и обсушите. Нарежьте грибы крупными кусочками – так они лучше сохранят свою текстуру в салате. Луковицу очистите и мелко нашинкуйте. Обжарьте лук на сковороде до золотистого цвета, затем добавьте вешенки и жарьте до готовности грибов, пока не испарится вся жидкость.
  3. Яйца: Отварите яйца вкрутую (после закипания – 10 минут). Остудите их в холодной воде, очистите и нарежьте мелкими кубиками.
  4. Огурец: Свежий огурец тщательно вымойте и нарежьте тонкими брусочками. Если кожица огурца горчит, лучше ее срезать.
  5. Соединяем ингредиенты: В глубокой салатнице соедините куриное мясо, жареные вешенки с луком, нарезанные яйца, огурцы и морковь по-корейски.
  6. Заправка: Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы салат равномерно пропитался заправкой.
  7. Украшение: Перед подачей украсьте салат половинками грецких орехов – это придаст блюду не только красивый вид, но и приятный ореховый вкус.

Советы и рекомендации:

  • Вместо куриной грудки можно использовать отварное куриное филе или копченую курицу – это придаст салату более пикантный вкус.
  • Для заправки можно использовать не только майонез, но и сметану или йогурт, смешанные с небольшим количеством горчицы и лимонного сока.
  • Чтобы салат получился более сочным, можно добавить немного жидкости из моркови по-корейски.
  • Салат лучше всего подавать охлажденным.

Приятного аппетита и светлой Пасхи!

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