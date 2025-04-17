"Цезарь" и "Оливье" в пролете: на Пасху готовлю только салат "Вишенка" — сметают со стола раньше мяса

Хотите удивить своих гостей новым и необычным салатом на Пасху? Тогда этот рецепт с вешенками – именно то, что вам нужно! Салат получается очень вкусным, сытным и при этом готовится довольно просто. Сочетание куриного мяса, грибов, свежего огурца и корейской моркови создает неповторимый вкус, который обязательно понравится всем.

Ингредиенты: