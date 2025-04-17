Всего 7 минут и сытный завтрак готов: в 10 раз вкуснее яичницы и бутербродов

Утро не обязательно должно начинаться с торопливого перекуса на бегу. Даже в условиях цейтнота можно побаловать себя вкусным и питательным завтраком, который зарядит энергией на весь день. Предлагаем вам рецепт простого и быстрого блюда, сочетающего в себе хрустящий багет, сочные помидоры, нежный сыр сулугуни и ароматную яичную заливку. Приготовление займет всего 7 минут, что делает этот завтрак идеальным вариантом для тех, кто ценит свое время, но не готов жертвовать полноценным питанием.

Возьмите свежий багет или батон и нарежьте его на небольшие ломтики, толщиной примерно 1-1,5 см. Важно, чтобы кусочки были удобными для жарки и последующего употребления.

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавив немного растительного масла. Выложите ломтики багета в один слой и обжаривайте их с обеих сторон до золотистой корочки. Этот шаг придаст хлебу приятную хрустящую текстуру.

Ароматная яичная заливка:

В глубокой миске взбейте несколько яиц с добавлением соли, черного молотого перца и мелко нарезанной свежей зелени (петрушка, укроп, базилик – на ваш вкус). Тщательно перемешайте все ингредиенты венчиком до однородной консистенции. Зелень придаст заливке свежий аромат и яркий вкус.

Сочные помидоры и тягучий сыр:

Когда багет подрумянится с обеих сторон, убавьте огонь до минимума. Залейте поджаренные ломтики яичной смесью, равномерно распределив ее по всей поверхности сковороды. Нарежьте свежие помидоры кружочками и аккуратно разложите их поверх яичной массы. Если свежих помидоров под рукой не оказалось, используйте вяленые – они придадут блюду более насыщенный и пикантный вкус. Добавьте полоски сыра сулугуни, который прекрасно плавится и создает аппетитную кремовую текстуру.

Завершающие штрихи:

Для придания блюду особого аромата и пикантности, посыпьте его сладкой паприкой и смесью итальянских трав. Эти специи добавят ярких красок во вкус и аромат завтрака.

Под крышкой до готовности:

Накройте сковороду крышкой и оставьте на слабом огне на несколько минут, пока сыр полностью не расплавится и не станет мягким и тягучим.

Подача:

Снимите сковороду с огня и аккуратно нарежьте готовое блюдо на порционные куски. Украсьте каждую порцию свежей зеленью для придания аппетитного вида.

Подавайте завтрак горячим с чашечкой ароматного кофе или чая.

Советы и вариации:

Вместо сыра сулугуни можно использовать любой другой сыр, который хорошо плавится, например, моцареллу или гауду.

Для более сытного варианта добавьте в яичную заливку мелко нарезанную ветчину или колбасу.

Экспериментируйте с разными видами зелени и специй, чтобы создать свой уникальный вкус.

Подавайте завтрак со сметаной или соусом по вашему вкусу.

Этот быстрый и вкусный завтрак станет отличным началом дня для всей семьи. Приятного аппетита!

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