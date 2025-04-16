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Теплица без фитофторы — это реально: мой секрет защиты от грибков и вредителей

Теплица без фитофторы — это реально: мой секрет защиты от грибков и вредителейФото из архива "Про Города"

Подготовка теплицы к высадке рассады – важный этап, включающий не только очистку поверхностей, но и обеззараживание почвы. В грунте могут скрываться споры грибков и вредители, способные свести на нет все усилия по выращиванию хорошего урожая.

Не стоит прибегать к помощи хлорсодержащих средств, таких как хлорка или белизна. Эти агрессивные вещества уничтожают не только вредные микроорганизмы, но и полезную микрофлору, что надолго лишит почву плодородия.

Оптимальным решением станет использование натуральных компонентов. Приготовьте смесь из 100 г горчичного порошка, 250 г древесной золы и 50 г измельченной свежей полыни.

Вода не потребуется, так как смесь эффективна и в сухом виде. Равномерно распределите её по грядкам в теплице и слегка разрыхлите почву.

Если теплица большая, увеличьте количество ингредиентов вдвое. Повторная обработка не понадобится, так как эта смесь обладает мощным дезинфицирующим эффектом.

Горчичный порошок, полынь и зола эффективно борются с фитофторой, другими грибковыми заболеваниями и уничтожают насекомых-вредителей, зимовавших в почве. Этот метод подходит и для обработки открытого грунта.

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