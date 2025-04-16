Теплица без фитофторы — это реально: мой секрет защиты от грибков и вредителей

Подготовка теплицы к высадке рассады – важный этап, включающий не только очистку поверхностей, но и обеззараживание почвы. В грунте могут скрываться споры грибков и вредители, способные свести на нет все усилия по выращиванию хорошего урожая.

Не стоит прибегать к помощи хлорсодержащих средств, таких как хлорка или белизна. Эти агрессивные вещества уничтожают не только вредные микроорганизмы, но и полезную микрофлору, что надолго лишит почву плодородия.