Всего 50 грамм — и можно есть даже без начинки: пельмени и вареники получаются, как у бабушки в деревне

Домашние пельмени и вареники – это кулинарная классика, способная создать атмосферу тепла и уюта за столом. Однако, даже самая аппетитная начинка может разочаровать, если тесто окажется неудачным.

Распространенные проблемы – это жесткое, рвущееся или «резиновое» тесто. Чтобы избежать этих неприятностей и создать идеальную основу для ваших пельменей и вареников, воспользуйтесь нашим проверенным рецептом, который передается в семьях из поколения в поколение. Секрет этого теста – в гармоничном сочетании ингредиентов, придающих ему нежность, воздушность и деликатный сливочный аромат.