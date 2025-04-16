"Изумрудные" яйца на Пасху: яркий и приятный цвет придадут 2 растения — метод окрашивания от бабушки

Если вы стремитесь получить насыщенный зеленый оттенок, напоминающий цвет тёмного стекла, но без применения искусственных красителей, присмотритесь к шпинату и крапиве. Процесс довольно прост:

Шаг 1. Подготовка компонентов. Смешайте измельченные листья крапивы и шпината с водой в равных пропорциях. С помощью блендера превратите это в однородную, пюреобразную массу.