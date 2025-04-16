"Изумрудные" яйца на Пасху: яркий и приятный цвет придадут 2 растения — метод окрашивания от бабушки
- 13:05 16 апреля
- Служба новостей
Если вы стремитесь получить насыщенный зеленый оттенок, напоминающий цвет тёмного стекла, но без применения искусственных красителей, присмотритесь к шпинату и крапиве. Процесс довольно прост:
Шаг 1. Подготовка компонентов. Смешайте измельченные листья крапивы и шпината с водой в равных пропорциях. С помощью блендера превратите это в однородную, пюреобразную массу.
Шаг 2. Отделение жидкости и нагрев. Процедите полученную смесь через марлю, сложенную в несколько слоев, и перелейте жидкость в кастрюлю. Нагревайте, не забывая помешивать, до температуры примерно 60–80 градусов, чтобы активировать хлорофилл.
Шаг 3. Окончательная очистка. Еще раз пропустите раствор через марлю, чтобы избавиться от остатков. Подготовленный таким образом краситель лучше использовать в течение суток, иначе он может изменить оттенок и стать темнее.
Советы для лучшего результата:
- Время окрашивания: для получения более яркого и насыщенного цвета, оставьте яйца в красителе на 4–6 часов, а лучше на всю ночь.
- Подготовка скорлупы: для равномерного окрашивания протрите поверхность яиц уксусом или содовым раствором перед покраской.
- Для блеска: после полного высыхания смажьте скорлупу небольшим количеством оливкового масла, чтобы придать глянцевый вид.
Альтернативные варианты оттенков:
Для создания других цветов можно попробовать:
- Чай каркаде с добавлением уксуса – для получения нежного голубого оттенка.
- Свекольный сок с лимонной кислотой – для получения розового или насыщенного бордового цвета.
- Луковая шелуха – для создания коричневых или красно-коричневых тонов.
Как подчеркивают эксперты, использование натуральных красителей может потребовать немного больше времени, но взамен вы получаете полную безопасность и уникальные, естественные цвета, пишет журнал "Лиза".
Читайте также:
- Киньте всего 1 ложку в лунку - томаты не болеют и всегда мясистые: по 300 г каждый
- Птица Счастья сядет на макушку: Володина назвала знак, у которого с 17 апреля начнется новая жизнь
- Невзрачный тюбик оказался в разы лучше премиальных: Роскачество огласило марки дешевой пасты
- Неубиваемый многолетник - цветет все лето яркими соцветиями и в уходе не нуждается
- Возврата назад не будет: Тамара Глоба назвала знак Зодиака, для которого в апреле начнется новая жизнь