Ярче, чем от луковой шелухи: этот овощ окрасит яйца в золотой — пасхальные яйца станут краше драгоценных камней
- 11:00 16 апреля
- Служба новостей
Пасха не за горами, и многие хозяйки ищут способы безопасно и красиво покрасить яйца. Натуральные красители – отличная замена искусственным, и морковь – один из самых доступных вариантов для получения жёлтых и оранжевых оттенков.
Вот два простых способа окрашивания яиц морковью:
Морковное пюре: Натрите несколько крупных морковок на мелкой тёрке и поместите в кастрюлю. Добавьте немного уксуса для закрепления цвета. Положите в эту массу сваренные вкрутую яйца. Аккуратно нагрейте смесь на медленном огне, помешивая. Снимите с плиты и дайте яйцам остыть в морковном пюре. В результате получатся оранжевые яйца с неповторимым естественным рисунком.
Морковный сок: Выжмите сок из свежей моркови и поместите в него отварные яйца. Для получения лёгкого оттенка хватит нескольких часов, а для более насыщенного – оставьте на ночь. Этот способ обеспечивает равномерный цвет без узоров.
Лайфхак: Если вы красите яйца луковой шелухой, добавьте немного тёртой моркови для усиления яркости цвета. После окрашивания натрите яйца растительным маслом, чтобы придать им блеск и сделать цвет более глубоким.
Окрашивание яиц морковью – это не только безопасно, но и позволяет создать неповторимые, натуральные оттенки, которые украсят ваш праздничный стол, пишет progorodnn.ru.
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