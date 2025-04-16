Рекордная жара на Пасху, а потом опять зима и снегопады: синоптики дали новый прогноз

С середины апреля весна вступает в свои права, принося тепло и солнце в Европейскую часть России, особенно в центральные и северо-западные регионы. Однако, ближе к выходным ожидается кратковременное возвращение холода с возможными заморозками из-за арктического вторжения.

В начале недели в Москве установится область высокого давления, приносящая тепло с юга. Осадков не ожидается, небо будет ясным. К концу недели небо затянет облаками, и температура немного опустится.

Понедельник, 14 апреля: ночью 0…-2 градуса, днем выше +10.

ночью 0…-2 градуса, днем выше +10. Вторник и среда: ночью +2…+7 градусов.

ночью +2…+7 градусов. Четверг и пятница: ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса. Суббота, 19 апреля: +8…+13 градусов ночью, до +20 днем (в южных районах Подмосковья до +23). На севере области ожидается похолодание до +13…+16 градусов, возможны небольшие дожди, которые к вечеру могут достичь столицы.

+8…+13 градусов ночью, до +20 днем (в южных районах Подмосковья до +23). На севере области ожидается похолодание до +13…+16 градусов, возможны небольшие дожди, которые к вечеру могут достичь столицы. Воскресенье: местами небольшие дожди в первой половине дня. Ночью на севере Подмосковья +2…+4 градуса, на юге +7…+10, в Москве +6…+7 градусов. Днем +7…+12 градусов.

Атмосферное давление в начале недели поднимется до 755 мм рт. ст., к среде – еще выше, а к выходным снизится до 752–755 мм рт. ст. Ветер южный, 3–8 м/с, иногда стихающий до 1–3 м/с. В субботу ветер сменится на западный, а в воскресенье – на северный, 3–6 м/с.

Санкт-Петербург:

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области также ожидается потепление.

В начале недели: температура начнет расти, к концу рабочей недели днем +16…+20 градусов.

температура начнет расти, к концу рабочей недели днем +16…+20 градусов. Понедельник: ночью около +2 градусов, днем до +10.

ночью около +2 градусов, днем до +10. Вторник и последующие дни: ночью +7…+9 градусов.

ночью +7…+9 градусов. Понедельник и четверг: возможны небольшие дожди.

возможны небольшие дожди. Пятница: осадки усилятся, возможны грозы. В остальные дни без осадков.

осадки усилятся, возможны грозы. В остальные дни без осадков. Суббота: похолодание, днем +9…+11 градусов, ночью +4…+6.

похолодание, днем +9…+11 градусов, ночью +4…+6. Воскресенье: ясная погода, ночью возможны заморозки, особенно в Ленинградской области (до 0 градусов). Днем +5…+7 градусов.

Атмосферное давление в начале недели около 758 мм рт. ст., к среде – до 765, а в воскресенье может достичь 767 мм рт. ст. Ветер переменный, 4–7 м/с, временами усиливаясь до 7–12 м/с, особенно в конце недели.

Исторические температурные рекорды:

История метеонаблюдений в Москве свидетельствует о значительных колебаниях температуры в середине апреля. Самая высокая температура была зафиксирована 20 апреля 1995 года (+24 градуса). Самая низкая – 19 апреля 1895 года (-15,1 градуса). Эти данные подчеркивают изменчивость апрельской погоды в центральной России.

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