Ученые назвали самую полезную крупу - даже лучше гречки: избавляет от запоров и сжигает жир

Пшено, или просо, давно известно как питательный и полезный продукт. Исследования Международного института сельскохозяйственных культур полузасушливых тропиков (Индия) и Университета Рединга (Великобритания) подтвердили, что эта крупа помогает контролировать уровень глюкозы в крови, что делает ее особенно ценной для людей с диабетом. Журнал Frontiers in Nutrition отмечает, что выводы основаны на данных из 11 стран.

Советы по приготовлению пшена

Заключение

Пшено — это не только вкусный продукт, но и мощный инструмент для поддержания здоровья. Оно помогает контролировать сахар в крови, улучшает пищеварение и способствует похудению. Однако важно помнить о противопоказаниях и соблюдать меру. Если вы хотите разнообразить свой рацион и получить максимум пользы от пищи, включите пшенку в свое меню уже сегодня, советует портал progorodnn.ru.