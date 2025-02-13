С завтрашнего дня – под запретом. Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет внезапный сюрприз

Фото из архива "Про Города"

Наконец-то закончилась эпопея с требованиями к собственникам жилья предоставлять документы о поверке счетчиков воды, газа и электричества. Верховный суд РФ признал незаконным требование управляющих компаний предоставлять подтверждающие документы о поверке индивидуальных приборов учета (ИПУ). Долгое время, даже при исправно работающих счетчиках, управляющие компании начисляли плату по завышенным нормативам из-за отсутствия “бумажки” о поверке. Это приводило к переплатам, нервотрепке и разбирательствам.

Многие жители чувствовали себя заложниками непрозрачной системы. Многочисленные жалобы привели к решению Верховного Суда РФ, который признал незаконным требование управляющих компаний о предоставлении документов, подтверждающих поверку ИПУ.

Решение Верховного Суда совпало с цифровизацией коммунальной сферы. Росстандарт создал единую Федеральную информационную систему с данными о поверке всех индивидуальных приборов учета, к которой имеют доступ управляющие компании. Вся информация доступна в электронном виде, отпадает необходимость в бумажных подтверждениях. Правительство признало нецелесообразность требования бумажных документов в условиях развитой цифровой инфраструктуры.

Что это значит для собственников жилья:

Конец бумажной волоките: Вам больше не нужно тратить время и деньги на сбор и предоставление документов о поверке счетчиков.

Исключение злоупотреблений: Недобросовестные УК лишаются возможности завышать платежи, ссылаясь на отсутствие бумажных подтверждений поверки.

Справедливый расчет коммунальных услуг: Расчет платежей будет производиться на основании данных из официальной базы Росстандарта, обеспечивая прозрачность и объективность.

Упрощение процедуры: Процесс начисления платежей станет более простым и удобным для граждан.

Теперь на управляющих компаниях лежит ответственность за самостоятельную проверку информации о поверке ИПУ в Федеральной информационной системе Росстандарта. Отсутствие данных в базе Росстандарта должно служить основанием для проведения проверки со стороны УК, а не для расчета по нормативу. В случае неправомерных действий со стороны УК, граждане имеют право обратиться в соответствующие контролирующие органы.