Эта ягода самая опасная для здоровья: а мы покупаем ее как лакомство и даем детям

Ягоды ценятся за вкус и пользу, но недавние исследования показали, что одна из самых популярных ягод может таить скрытые угрозы.

Речь идет о клубнике, которая, по данным Экологической рабочей группы (EWG), несколько лет подряд лидирует среди продуктов с наибольшим количеством остатков пестицидов. Пестициды используются для защиты растений от вредителей и болезней.