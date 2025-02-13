Вы умнее Архимеда, если сможете решить эту задачу за 10 секунд: переставьте всего 1 спичку

Интеллект является одним из показателей уровня достижений человека. Это, конечно, не единственный показатель успеха личности, но его относят к разряду ключевых. Интеллект, бесспорно, влияет на то, каких результатов вы можете достичь в плане профессии и не только. Не зря его оценивают уже в школе. Великие люди, которые в чем-то изменили мир и судьбу человечества, стали известны благодаря своему интеллекту, видению, изобретениям и открытиям.



Они проложили свои пути, и по этим путям сегодня идет весь мир. Имена каких великих людей сразу приходят на ум? Леонардо да Винчи, Архимед, Галилей, Гете, Дарвин, Эйнштейн, Тесла, Ньютон… И все эти великие умы объединял не только высокоразвитый интеллект, но и стремление познать неизведанное и пытливый ум. Точно так же и наших любителей головоломок объединяет любознательность и исследовательский ум. Сегодня задача такая: в 3+9=5 нужно успеть переместить 1 спичку на другое место за довольно короткое время — 10 секунд.

Решение: Заберите одну спичку у цифры 9 и добавьте её к цифре 5. Получится верное равенство: 3 + 3 = 6.