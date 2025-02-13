Штакетник — в сторону: ставим стильный дачный забор всего по 125 рублей квадрат — не затеняет и стоит надежно
- 11:00 13 февраля
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- Служба новостей
Забор – важная часть любого хозяйства, обозначающая границы участка и защищающая от посторонних взглядов. Однако стоимость материалов для забора может быть весьма высокой. Автор канала «Блог самостройщика» предлагает практически бесплатный, но красивый и практичный вариант.
В качестве материала используются бывшие в употреблении поддоны, которые часто остаются после строительства. Сломанные поддоны можно получить бесплатно на некоторых базах или купить по цене от 100 рублей за штуку.
Из поддонов получается отличный забор средней высоты (до 1,4 м). Поддоны можно использовать целиком или разобрать. Блогер рекомендует отделить брусок основания, заострить верх досок и использовать их в качестве заполнителя между столбами.
“Столбы лучше устанавливать через 2,4 метра (расстояние от края до края). В этом случае поместится три поддона. Поддоны стягиваются длинными саморезами (92 мм). Если поддоны обошлись в 100 руб./шт., затраты на 1 погонный метр составят 125 руб. плюс стоимость столбов”, – делится расчетами блогер.
Высота забора из стандартных поддонов составляет 1,2 м. Установив переделанные поддоны на основание или приподняв над землей, высоту можно увеличить до 1,4 м.
Такой забор идеально подойдет для дачных участков, разграничения соседних участков или создания загонов для домашней птицы и скота. Он не затеняет участок и хорошо продувается ветром.
Для привлекательного внешнего вида и увеличения срока службы древесину необходимо обработать специальной пропиткой. Предварительно доски следует очистить и зашлифовать. Для монтажа поддонов потребуются вкопанные столбы. Поддоны можно установить в один или два ряда.