Штакетник — в сторону: ставим стильный дачный забор всего по 125 рублей квадрат — не затеняет и стоит надежно

Забор – важная часть любого хозяйства, обозначающая границы участка и защищающая от посторонних взглядов. Однако стоимость материалов для забора может быть весьма высокой. Автор канала «Блог самостройщика» предлагает практически бесплатный, но красивый и практичный вариант.

В качестве материала используются бывшие в употреблении поддоны, которые часто остаются после строительства. Сломанные поддоны можно получить бесплатно на некоторых базах или купить по цене от 100 рублей за штуку.

Из поддонов получается отличный забор средней высоты (до 1,4 м). Поддоны можно использовать целиком или разобрать. Блогер рекомендует отделить брусок основания, заострить верх досок и использовать их в качестве заполнителя между столбами.