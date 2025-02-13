Указ подписан — ждите "гостей": с 14 февраля новый штраф 15000 рублей в день для собственников квартир с балконом

С принятием Федерального закона №351-ФЗ от 24 июля 2023 года ответственность за ремонт общедомового имущества теперь ложится непосредственно на плечи жильцов, а не на управляющую компанию. Что это значит для вас, рассказали в дзен-канале "Наука, технологии, здоровье - простыми словами"

Новые правила: