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Указ подписан — ждите "гостей": с 14 февраля новый штраф 15000 рублей в день для собственников квартир с балконом

Указ подписан — ждите "гостей": с 14 февраля новый штраф 15000 рублей в день для собственников квартир с балкономФото из архива "Про Города"

С принятием Федерального закона №351-ФЗ от 24 июля 2023 года ответственность за ремонт общедомового имущества теперь ложится непосредственно на плечи жильцов, а не на управляющую компанию. Что это значит для вас, рассказали в дзен-канале "Наука, технологии, здоровье - простыми словами"

Новые правила:

  • Ремонт за счет жильцов: Теперь покраска исписанных стен, ремонт сломанных мусоропроводов и другие подобные работы будут оплачиваться жильцами.
  • Строже с пожарной безопасностью: Закон ужесточает требования к пожарной безопасности и увеличивает штрафы за их нарушение.

К чему это приведет:

  • Ответственное отношение к дому: Жильцы будут бережнее относиться к общедомовому имуществу, осознавая, что вандализм и небрежность скажутся на их кошельке.
  • Сплочение соседей: Соседи смогут объединиться для решения общих проблем, защиты дома и поиска решений.
  • Активное участие в управлении домом: Собственники должны активно участвовать в управлении домом, создавать советы многоквартирных домов (МКД), организовывать сбор средств и взаимодействовать с управляющей компанией.

Пожарная безопасность: что важно знать:

  • Распространенные нарушения:
    • Неправильная эксплуатация электропроводки.
    • Захламленные балконы и подъезды.
    • Использование горючих материалов в неположенных местах.
    • Отсутствие противопожарной сигнализации.
  • Как обеспечить безопасность:
    • Участвуйте в управлении домом и взаимодействуйте с управляющей компанией.
  • Соблюдайте правила пожарной безопасности.
  • Рассмотрите установку систем “умного дома”.

    • Новые правила требуют от жильцов большей активности, бдительности и понимания своей ответственности за безопасность и комфорт в доме.

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