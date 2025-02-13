Указ подписан — ждите "гостей": с 14 февраля новый штраф 15000 рублей в день для собственников квартир с балконом
- 10:05 13 февраля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
С принятием Федерального закона №351-ФЗ от 24 июля 2023 года ответственность за ремонт общедомового имущества теперь ложится непосредственно на плечи жильцов, а не на управляющую компанию. Что это значит для вас, рассказали в дзен-канале "Наука, технологии, здоровье - простыми словами"
Новые правила:
- Ремонт за счет жильцов: Теперь покраска исписанных стен, ремонт сломанных мусоропроводов и другие подобные работы будут оплачиваться жильцами.
- Строже с пожарной безопасностью: Закон ужесточает требования к пожарной безопасности и увеличивает штрафы за их нарушение.
К чему это приведет:
- Ответственное отношение к дому: Жильцы будут бережнее относиться к общедомовому имуществу, осознавая, что вандализм и небрежность скажутся на их кошельке.
- Сплочение соседей: Соседи смогут объединиться для решения общих проблем, защиты дома и поиска решений.
- Активное участие в управлении домом: Собственники должны активно участвовать в управлении домом, создавать советы многоквартирных домов (МКД), организовывать сбор средств и взаимодействовать с управляющей компанией.
Пожарная безопасность: что важно знать:
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Распространенные нарушения:
- Неправильная эксплуатация электропроводки.
- Захламленные балконы и подъезды.
- Использование горючих материалов в неположенных местах.
- Отсутствие противопожарной сигнализации.
- Участвуйте в управлении домом и взаимодействуйте с управляющей компанией.
Новые правила требуют от жильцов большей активности, бдительности и понимания своей ответственности за безопасность и комфорт в доме.