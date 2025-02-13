Жарьте котлеты и стейки без брызг: элементарный лайфхак, который действительно работает
- 08:15 13 февраля
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- Служба новостей
Жарка котлет или стейков часто превращается в борьбу с разлетающимся во все стороны маслом, оставляющим жирные пятна на плите, кухонной мебели и одежде, а иногда даже вызывающим ожоги.
Однако опытные кулинары знают, как справиться с этой проблемой.
Почему масло “стреляет”?
Главная причина – взаимодействие масла с влагой, выделяемой продуктами во время жарки, а также с каплями воды, оставшимися на сковороде. Эта смесь и создает “взрыв” из масляных брызг.
Решение от профессионалов: уксус вместо соли
Многие используют соль, чтобы уменьшить разбрызгивание масла, но это может привести к пересаливанию блюда. Эксперты предлагают более безопасный и эффективный способ – уксус.
Как это работает?
Перед жаркой тщательно протрите дно сухой сковороды бумажным полотенцем, слегка смоченным уксусом. Гигроскопические свойства уксуса стабилизируют поверхность и уменьшают разбрызгивание масла. Кроме того, уксус быстро испаряется и не влияет на вкус блюда.
Бонус:
Этот метод также снижает интенсивность запаха готовки, делая процесс более комфортным, пишет pravda.ru.
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