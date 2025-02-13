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Жарьте котлеты и стейки без брызг: элементарный лайфхак, который действительно работает

Жарьте котлеты и стейки без брызг: элементарный лайфхак, который действительно работаетСоздано в Шедевруме

Жарка котлет или стейков часто превращается в борьбу с разлетающимся во все стороны маслом, оставляющим жирные пятна на плите, кухонной мебели и одежде, а иногда даже вызывающим ожоги.

Однако опытные кулинары знают, как справиться с этой проблемой.

Почему масло “стреляет”?

Главная причина – взаимодействие масла с влагой, выделяемой продуктами во время жарки, а также с каплями воды, оставшимися на сковороде. Эта смесь и создает “взрыв” из масляных брызг.

Решение от профессионалов: уксус вместо соли

Многие используют соль, чтобы уменьшить разбрызгивание масла, но это может привести к пересаливанию блюда. Эксперты предлагают более безопасный и эффективный способ – уксус.

Как это работает?

Перед жаркой тщательно протрите дно сухой сковороды бумажным полотенцем, слегка смоченным уксусом. Гигроскопические свойства уксуса стабилизируют поверхность и уменьшают разбрызгивание масла. Кроме того, уксус быстро испаряется и не влияет на вкус блюда.

Бонус:

Этот метод также снижает интенсивность запаха готовки, делая процесс более комфортным, пишет pravda.ru.

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