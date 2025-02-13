Жарьте котлеты и стейки без брызг: элементарный лайфхак, который действительно работает

Жарка котлет или стейков часто превращается в борьбу с разлетающимся во все стороны маслом, оставляющим жирные пятна на плите, кухонной мебели и одежде, а иногда даже вызывающим ожоги.

Однако опытные кулинары знают, как справиться с этой проблемой.