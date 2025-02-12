Этот чай всегда берите - хоть по 3 пачки: Росконтроль назвал лучшие марки чая в пакетиках без пыли и лишних добавок

Посетителям магазинов рассказали о пакетированном чае, который можно смело покупать, так как он не содержит ненужных добавок. Специалисты из Росконтроля назвали лучшие образцы, развеивая распространенные мифы об этом продукте, сообщает usolie.info.

Часто пакетированный чай подвергается критике со стороны потребителей, которые считают его ненастоящим. Многие полагают, что в пакетах вместо натуральных чайных листьев содержится фабричная пыль, а также смесь из мусора и веток, а цвет чая придают искусственные красители.