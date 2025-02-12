5 капель в горшок — и орхидея зацветет лучше прежнего: даже чахлый фаленопсис оживет

Орхидеи ценятся многими цветоводами за их изысканную красоту. Но добиться обильного цветения этих капризных растений – задача не из легких. Если ваш фаленопсис выглядит слабым и неохотно цветет, это может указывать на дефицит витаминов, требующий немедленного вмешательства.

Оказывается, причиной плохого состояния орхидеи может быть недостаток витамина B6. Этот витамин содержит питательные вещества, необходимые для здоровья, силы и укрепления иммунитета цветка.