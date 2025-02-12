5 капель в горшок — и орхидея зацветет лучше прежнего: даже чахлый фаленопсис оживет
- 07:05 12 февраля
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- Служба новостей
Орхидеи ценятся многими цветоводами за их изысканную красоту. Но добиться обильного цветения этих капризных растений – задача не из легких. Если ваш фаленопсис выглядит слабым и неохотно цветет, это может указывать на дефицит витаминов, требующий немедленного вмешательства.
Оказывается, причиной плохого состояния орхидеи может быть недостаток витамина B6. Этот витамин содержит питательные вещества, необходимые для здоровья, силы и укрепления иммунитета цветка.
Чтобы приготовить спасительную подкормку, приобретите в аптеке пиридоксин в ампулах или таблетках. Растворите одну таблетку или ампулу препарата в одном литре воды. Полученным раствором полейте орхидею или опрыскайте им листья.
Важно помнить, что использовать такую подкормку следует не чаще одного раза в месяц. пишет pogoda.mail.ru.
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