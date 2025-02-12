Не томат, а мечта лентяя: всего 60 см в высоту, но ломится от урожая — даст до 15 кило без проблем

Зимой опытные огородники начинают активно искать семена самых урожайных и неприхотливых томатов, ведь в марте их уже сложно найти. Один из таких востребованных сортов – томат “Лентяйка”. Этот низкорослый гибрид с крупными плодами идеально подходит для выращивания в открытом грунте и не требует пасынкования, что значительно упрощает уход.

Урожай созревает примерно через 95-100 дней после появления всходов. На компактном кусте, высотой до 60 см, вырастает до 6 кг крупных и сочных помидоров.

Плоды имеют ярко-красную окраску и форму сердца, а их нежная и гладкая кожица делает их особенно привлекательными. Вес каждого помидора может достигать 300 г. При хорошем уходе и регулярных подкормках можно собрать до 15 кг томатов “Лентяйка” с одного квадратного метра грядки.

Дачники ценят этот сорт за его неприхотливость. Томат “Лентяйка” устойчив к возвратным заморозкам, однако в жаркую погоду нуждается в обильном поливе. Плоды универсальны в использовании: они отлично подходят для приготовления свежих салатов, ароматных соусов и соков, а также для консервирования, пишет hibiny.ru.