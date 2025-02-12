Бросаем 3 ложки в унитаз – через 10 минут забываем о налете и желтизне: чистота и свежесть надолго
- 04:00 12 февраля
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- Служба новостей
Наведение чистоты в ванной комнате – задача, хоть и необходимая, но не самая приятная. Особенно раздражают резкие запахи химических средств, предназначенных для борьбы с известковым налетом и желтизной на сантехнике.
Многие уверены, что без специальных чистящих средств унитаз не отмыть. Однако, существуют проверенные народные способы, которые не только справятся с любыми загрязнениями, но и подарят ванной комнате свежесть. Одним из таких методов поделился автор YouTube-канала “Современные лайфхаки”.
Чтобы приготовить чудо-средство, вам понадобится смешать в небольшой емкости по одной столовой ложке молотого кофе, пищевой соды и уксуса. Тщательно перемешайте ингредиенты до получения однородной массы, а затем вылейте ее в унитаз, равномерно распределяя по внутренним стенкам. Оставьте смесь на 10 минут, после чего тщательно потрите поверхность ершиком. В завершение смойте средство водой и наслаждайтесь безупречной чистотой, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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