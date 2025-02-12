Бросаем 3 ложки в унитаз – через 10 минут забываем о налете и желтизне: чистота и свежесть надолго

Наведение чистоты в ванной комнате – задача, хоть и необходимая, но не самая приятная. Особенно раздражают резкие запахи химических средств, предназначенных для борьбы с известковым налетом и желтизной на сантехнике.

Многие уверены, что без специальных чистящих средств унитаз не отмыть. Однако, существуют проверенные народные способы, которые не только справятся с любыми загрязнениями, но и подарят ванной комнате свежесть. Одним из таких методов поделился автор YouTube-канала “Современные лайфхаки”.