Раскидала по углам – тараканы вылетели из дома как пробка: безопасно для детей и животных
- 01:05 12 февраля
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- Служба новостей
Даже в самом чистом доме порой заводятся незваные гости – тараканы. Они могут проникнуть в квартиру от соседей, “приехать” с покупками или даже с гостями. Существует множество химических средств для их уничтожения, но если нашествие невелико, стоит попробовать более безопасные народные методы, особенно если в доме есть дети или домашние животные.
Дрожжи и мука – смертельный деликатес.
Смешайте дрожжи и муку в равных частях, добавив немного сахара для привлечения тараканов. Разложите смесь в небольшие емкости и расставьте в местах, где чаще всего видите этих насекомых, например, около мусорного ведра или вдоль плинтусов. Попадая в организм таракана, дрожжи начинают размножаться, вызывая его гибель изнутри.
Мел и зубной порошок – удушающая пыль.
Гипс и кальций, содержащиеся в меле и зубном порошке, забивают дыхательные пути тараканов. Измельчите порошок в мелкую пыль и рассыпьте вдоль путей передвижения насекомых. Для большего эффекта можно добавить борную кислоту. Тараканы, контактируя с этим составом, погибают.
Пиретрум – сила ромашки против насекомых.
Пиретрум, или персидская ромашка, содержит натуральные инсектициды, смертельные для тараканов, но безопасные для людей и домашних животных. Купите сухую ромашку в аптеке, измельчите в порошок и рассыпьте в местах скопления тараканов, например, возле раковин и ванн. Можно также приготовить настой, залить его в пульверизатор и опрыскать проблемные зоны, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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