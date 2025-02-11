Раскидала по углам – тараканы вылетели из дома как пробка: безопасно для детей и животных

Фото из архива "Про Города"

Даже в самом чистом доме порой заводятся незваные гости – тараканы. Они могут проникнуть в квартиру от соседей, “приехать” с покупками или даже с гостями. Существует множество химических средств для их уничтожения, но если нашествие невелико, стоит попробовать более безопасные народные методы, особенно если в доме есть дети или домашние животные. Дрожжи и мука – смертельный деликатес.

Смешайте дрожжи и муку в равных частях, добавив немного сахара для привлечения тараканов. Разложите смесь в небольшие емкости и расставьте в местах, где чаще всего видите этих насекомых, например, около мусорного ведра или вдоль плинтусов. Попадая в организм таракана, дрожжи начинают размножаться, вызывая его гибель изнутри.

Мел и зубной порошок – удушающая пыль.

Гипс и кальций, содержащиеся в меле и зубном порошке, забивают дыхательные пути тараканов. Измельчите порошок в мелкую пыль и рассыпьте вдоль путей передвижения насекомых. Для большего эффекта можно добавить борную кислоту. Тараканы, контактируя с этим составом, погибают.

Пиретрум – сила ромашки против насекомых.

Пиретрум, или персидская ромашка, содержит натуральные инсектициды, смертельные для тараканов, но безопасные для людей и домашних животных. Купите сухую ромашку в аптеке, измельчите в порошок и рассыпьте в местах скопления тараканов, например, возле раковин и ванн. Можно также приготовить настой, залить его в пульверизатор и опрыскать проблемные зоны, пишет krasnoyarskmedia.ru.