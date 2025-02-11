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Быстрые пирожки из лаваша от Константина Ивлева: закуска за 15 минут

Быстрые пирожки из лаваша от Константина Ивлева: закуска за 15 минутСоздано в Шедевруме

Шеф-повар Константин Ивлев делится рецептом молниеносных пирожков из лаваша. Эта простая закуска покорит вас нежным вкусом и сочной начинкой, а на ее приготовление уйдёт не более четверти часа.

Ингредиенты:

  • Тонкий армянский лаваш – 80 г
  • Горбуша холодного копчения – 200 г
  • Вареное яйцо – 1 шт.
  • Зеленый лук – 3 г
  • Свежий шпинат – 300 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Творожный сыр – 50 г
  • Сладкий соус чили – 15 г
  • Чеснок – по вкусу
  • Топленое масло – 150 г
  • Сахар – по вкусу
  • Оливковое масло – 80 г

Приготовление:

  1. Растопите сливочное масло на сковороде и слегка обжарьте шпинат. Это сделает его более мягким и придаст деликатный ореховый оттенок.
  2. Очистите горбушу от костей и кожи и разделите на небольшие кусочки. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте к рыбе.
  3. Натрите вареное яйцо на крупной терке и смешайте со шпинатом. Тщательно перемешайте.
  4. Добавьте к шпинатно-яичной смеси творожный сыр и соус чили. Приправьте солью, перцем и небольшим количеством сахара.
  5. Разрежьте лаваш на порционные куски. Выложите на каждый кусок начинку и сверните в виде пирожков.
  6. Обжарьте пирожки на топленом масле до золотистой корочки.

Готовые пирожки из лаваша станут прекрасным дополнением к вашему столу.

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