Быстрые пирожки из лаваша от Константина Ивлева: закуска за 15 минут
- 13:35 11 февраля
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Создано в Шедевруме
Шеф-повар Константин Ивлев делится рецептом молниеносных пирожков из лаваша. Эта простая закуска покорит вас нежным вкусом и сочной начинкой, а на ее приготовление уйдёт не более четверти часа.
Ингредиенты:
- Тонкий армянский лаваш – 80 г
- Горбуша холодного копчения – 200 г
- Вареное яйцо – 1 шт.
- Зеленый лук – 3 г
- Свежий шпинат – 300 г
- Сливочное масло – 50 г
- Соль, перец – по вкусу
- Творожный сыр – 50 г
- Сладкий соус чили – 15 г
- Чеснок – по вкусу
- Топленое масло – 150 г
- Сахар – по вкусу
- Оливковое масло – 80 г
Приготовление:
- Растопите сливочное масло на сковороде и слегка обжарьте шпинат. Это сделает его более мягким и придаст деликатный ореховый оттенок.
- Очистите горбушу от костей и кожи и разделите на небольшие кусочки. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте к рыбе.
- Натрите вареное яйцо на крупной терке и смешайте со шпинатом. Тщательно перемешайте.
- Добавьте к шпинатно-яичной смеси творожный сыр и соус чили. Приправьте солью, перцем и небольшим количеством сахара.
- Разрежьте лаваш на порционные куски. Выложите на каждый кусок начинку и сверните в виде пирожков.
- Обжарьте пирожки на топленом масле до золотистой корочки.
Готовые пирожки из лаваша станут прекрасным дополнением к вашему столу.
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