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Скупите всю пекинку на прилавках: вкусный и сытный салат на скорую руку — 10 минут, и он готов

Скупите всю пекинку на прилавках: вкусный и сытный салат на скорую руку — 10 минут, и он готовСоздано в Шедевруме

Предлагаем вам рецепт легкого и хрустящего салата, который порадует своим ярким вкусом и простотой приготовления. Пекинская капуста, сочный огурец, ароматная ветчина и нежные яйца создают гармоничное сочетание.

Необходимые продукты:

  • 400 г пекинской капусты
  • 200 г ветчины
  • 2 отварных яйца
  • ½ болгарского перца
  • 1 свежий огурец
  • Пучок свежей зелени (укроп, петрушка)
  • 200 г консервированного горошка
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 3-4 ст.л. майонеза
  • Соль, перец – по вашему вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Пекинскую капусту, ветчину и болгарский перец нарежьте тонкой соломкой.
  2. Огурец и яйца нарежьте небольшими кубиками.
  3. Зелень мелко порубите.
  4. Избавьтесь от жидкости в банке с горошком.
  5. Чеснок измельчите с помощью пресса.
  6. Соедините все компоненты в глубокой миске, заправьте майонезом, приправьте солью и перцем.
  7. Тщательно перемешайте салат и подавайте к столу.

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