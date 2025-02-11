Скупите всю пекинку на прилавках: вкусный и сытный салат на скорую руку — 10 минут, и он готов
- 13:30 11 февраля
- 16+
- Служба новостей
Создано в Шедевруме
Предлагаем вам рецепт легкого и хрустящего салата, который порадует своим ярким вкусом и простотой приготовления. Пекинская капуста, сочный огурец, ароматная ветчина и нежные яйца создают гармоничное сочетание.
Необходимые продукты:
- 400 г пекинской капусты
- 200 г ветчины
- 2 отварных яйца
- ½ болгарского перца
- 1 свежий огурец
- Пучок свежей зелени (укроп, петрушка)
- 200 г консервированного горошка
- 1-2 зубчика чеснока
- 3-4 ст.л. майонеза
- Соль, перец – по вашему вкусу
Пошаговое приготовление:
- Пекинскую капусту, ветчину и болгарский перец нарежьте тонкой соломкой.
- Огурец и яйца нарежьте небольшими кубиками.
- Зелень мелко порубите.
- Избавьтесь от жидкости в банке с горошком.
- Чеснок измельчите с помощью пресса.
- Соедините все компоненты в глубокой миске, заправьте майонезом, приправьте солью и перцем.
- Тщательно перемешайте салат и подавайте к столу.
Читайте также:
Жизнь потеряет ценность, если вы этого лишитесь — послание сквозь века от Омара Хайяма заставит задуматься каждого