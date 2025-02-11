Жизнь потеряет ценность, если вы этого лишитесь — послание сквозь века от Омара Хайяма заставит задуматься каждого
- 12:06 11 февраля
- 16+
- Служба новостей
Рубаи персидского ученого, поэта и философа Омара Хайяма глубоко проникают в человеческую натуру, побуждая размышлять о важнейших жизненных ценностях. В одном из своих четверостиший он пишет:
"Долго ли будешь угождать всякому скоту? Только муха ради еды готова отдать душу! Кровью сердца питайся, но оставайся независимым. Лучше проглатывать слезы, чем обгладывать объедки."
Эти строки — мощный призыв к сохранению своей чести и независимости. Хайям сравнивает человека, который готов поступиться своими принципами ради мнимой пользы, с мухой, готовой на все ради еды. Он напоминает, что жизнь без свободы и самоуважения утрачивает истинную ценность.
Поэт акцентирует внимание на том, что лучше пережить трудности, чем унижаться ради крошек. Это послание актуально и в наши дни, оно напоминает о том, что ради сохранения своих идеалов можно пойти на многое. И это будет верным выбором.
Читайте также:
Идеальная герметизация на века: вот чем заделать отверстие вокруг дымохода в кровле из шифера — смесь из 2 компонентов