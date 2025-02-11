Без ламината и пластика: названы 3 "вечных" материала для откосов - прослужат до 30 лет

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Выбор оформления оконных откосов – важная деталь, способная преобразить интерьер. Помимо привычных пластиковых панелей, существуют интересные альтернативы, предлагающие как эстетические, так и функциональные преимущества. Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на МДФ-панели. Этот материал, особенно с необычной фактурой, добавит откосам элегантности и создаст в доме атмосферу тепла и уюта.

Зеркальные откосы – смелое и эффектное решение для современных интерьеров. Они визуально расширяют пространство, делают комнату светлее и добавляют ей оригинальности.

Искусственный камень – еще один вариант, хоть и более дорогостоящий. Этот прочный и термостойкий материал придает интерьеру респектабельность и роскошь.

В конечном счете, выбор материала для откосов – это способ выразить свой индивидуальный стиль и сделать интерьер уникальным, пишет дзен-канал DOMEO.