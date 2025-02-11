Нагревается до 30 градусов за минуты: умная ткань изменит зимнюю одежду навсегда
- 09:40 11 февраля
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Инновационный материал, разработанный учеными, совершает прорыв в области терморегуляции одежды. Эта "умная" ткань преобразует солнечный свет в тепло, демонстрируя впечатляющую скорость нагрева – более 30 градусов Цельсия всего за 10 минут. Потенциал использования этой разработки огромен: от экипировки для экстремальных холодов и спортивной одежды до специализированного снаряжения для животных.
Ключом к эффективности ткани являются встроенные в её структуру наночастицы, которые улавливают солнечную энергию и эффективно трансформируют её в тепло. Дополнительным преимуществом является наличие термочувствительных красителей, которые визуально отражают изменение температуры, меняя цвет ткани в процессе нагрева.
По словам инженера-химика Юнинга Ли из Университета Ватерлоо (Канада), секрет кроется в "фототермическом преобразовании": наночастицы, внедренные в волокна, поглощают энергию широкого спектра солнечного света и эффективно выделяют её в виде тепла.
В отличие от существующих технологий, использующих дорогостоящие металлические наноматериалы или требующих внешнего питания, новый материал предлагает более экономичное и практичное решение. Он создан на основе термопластичных полиуретановых волокон (PTU), усиленных наночастицами полианилина (PANI) и полидофамина (PDA), что обеспечивает долговечность и эластичность.
Этот прочный и легкий материал способен растягиваться в пять раз, не теряя своих свойств, и выдерживает многократное использование. Испытания показали, что даже после 25 стирок ткань сохраняет свою эффективность. Для демонстрации возможностей материала ученые изготовили миниатюрный свитер для плюшевого мишки. На солнце свитер нагрелся до 53,5 °C всего за 10 минут, при этом цвет ткани изменился с красного на белый, подтверждая работу термохромных красителей.
В настоящее время исследовательская группа активно занимается подготовкой к коммерческому производству. Юнинг Ли подчеркивает, что дальнейшие усилия направлены на оптимизацию производственных затрат, масштабирование процесса и обеспечение безопасности ткани при длительном контакте с кожей.
В перспективе эта технология может найти широкое применение в альпинистском снаряжении, специализированной экипировке для спасателей, а также в повседневной одежде для холодного времени года, предоставляя эффективное и комфортное решение для поддержания тепла, пишет pravda.ru.
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