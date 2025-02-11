Нагревается до 30 градусов за минуты: умная ткань изменит зимнюю одежду навсегда

Инновационный материал, разработанный учеными, совершает прорыв в области терморегуляции одежды. Эта "умная" ткань преобразует солнечный свет в тепло, демонстрируя впечатляющую скорость нагрева – более 30 градусов Цельсия всего за 10 минут. Потенциал использования этой разработки огромен: от экипировки для экстремальных холодов и спортивной одежды до специализированного снаряжения для животных.

Ключом к эффективности ткани являются встроенные в её структуру наночастицы, которые улавливают солнечную энергию и эффективно трансформируют её в тепло. Дополнительным преимуществом является наличие термочувствительных красителей, которые визуально отражают изменение температуры, меняя цвет ткани в процессе нагрева.