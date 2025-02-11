Съели за раз целый противень: этот ужин из фарша семья умоляет готовить почти каждый день
- 09:20 11 февраля
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Создано в Шедевруме
Эта простая в приготовлении картофельная запеканка с фаршем станет прекрасным решением для семейного ужина. Она не требует много времени, а результат – аппетитное и сытное блюдо, которое обязательно понравится всем.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 300 г мясного фарша (говяжий, свиной, куриный или их смесь)
- 1 небольшая луковица
- 1 спелый помидор
- 100 г твердого сыра (например, гауда или эдам)
- Соль и специи по вкусу (черный перец, паприка, сушеный чеснок, ваши любимые приправы)
- 1 куриное яйцо
- Растительное масло для смазывания формы для запекания
Процесс приготовления:
1. Подготовка картофеля:
- Тщательно промойте картофель, очистите его от кожуры и отварите в подсоленной воде до мягкости (около 15-20 минут, в зависимости от размера).
- Слейте воду и разомните картофель в пюре. Дайте пюре немного остыть, затем добавьте сырое яйцо и тщательно перемешайте до однородности. Яйцо поможет запеканке держать форму.
2. Приготовление начинки:
- Очистите лук и мелко нарежьте.
- Разогрейте небольшое количество растительного масла в сковороде. Обжарьте фарш с луком до готовности и рассыпчатости, не забывая посолить и добавить любимые специи.
3. Сборка запеканки:
- Смажьте форму для запекания маслом или выстелите ее пергаментной бумагой.
- Выложите половину картофельного пюре на дно формы, равномерно распределите.
- Поверх пюре выложите обжаренный фарш с луком.
- На фарш разложите нарезанные кружочками помидоры.
- Накройте начинку оставшимся картофельным пюре, аккуратно разровняйте верх.
4. Запекание:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Поместите форму с запеканкой в духовку на 20 минут.
- Затем достаньте запеканку, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 5-10 минут, чтобы сыр расплавился и приобрел золотистый цвет.
5. Подача:
- Достаньте готовую запеканку из духовки и дайте ей немного остыть.
- Нарежьте на порционные куски и подавайте к столу.
- Прекрасным дополнением станут свежие овощи, зелень или легкий салат.
Полезные советы:
- Чтобы запеканка получилась более сочной, добавьте в фарш немного томатной пасты или любимого соуса во время обжаривания.
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в картофельное пюре немного сливочного масла или небольшое количество сливок, пишет stavropol.media.
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