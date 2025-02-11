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Съели за раз целый противень: этот ужин из фарша семья умоляет готовить почти каждый день

Съели за раз целый противень: этот ужин из фарша семья умоляет готовить почти каждый деньСоздано в Шедевруме

Эта простая в приготовлении картофельная запеканка с фаршем станет прекрасным решением для семейного ужина. Она не требует много времени, а результат – аппетитное и сытное блюдо, которое обязательно понравится всем.

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 300 г мясного фарша (говяжий, свиной, куриный или их смесь)
  • 1 небольшая луковица
  • 1 спелый помидор
  • 100 г твердого сыра (например, гауда или эдам)
  • Соль и специи по вкусу (черный перец, паприка, сушеный чеснок, ваши любимые приправы)
  • 1 куриное яйцо
  • Растительное масло для смазывания формы для запекания

Процесс приготовления:

1. Подготовка картофеля:

  • Тщательно промойте картофель, очистите его от кожуры и отварите в подсоленной воде до мягкости (около 15-20 минут, в зависимости от размера).
  • Слейте воду и разомните картофель в пюре. Дайте пюре немного остыть, затем добавьте сырое яйцо и тщательно перемешайте до однородности. Яйцо поможет запеканке держать форму.

2. Приготовление начинки:

  • Очистите лук и мелко нарежьте.
  • Разогрейте небольшое количество растительного масла в сковороде. Обжарьте фарш с луком до готовности и рассыпчатости, не забывая посолить и добавить любимые специи.

3. Сборка запеканки:

  • Смажьте форму для запекания маслом или выстелите ее пергаментной бумагой.
  • Выложите половину картофельного пюре на дно формы, равномерно распределите.
  • Поверх пюре выложите обжаренный фарш с луком.
  • На фарш разложите нарезанные кружочками помидоры.
  • Накройте начинку оставшимся картофельным пюре, аккуратно разровняйте верх.

4. Запекание:

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Поместите форму с запеканкой в духовку на 20 минут.
  • Затем достаньте запеканку, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 5-10 минут, чтобы сыр расплавился и приобрел золотистый цвет.

5. Подача:

  • Достаньте готовую запеканку из духовки и дайте ей немного остыть.
  • Нарежьте на порционные куски и подавайте к столу.
  • Прекрасным дополнением станут свежие овощи, зелень или легкий салат.

Полезные советы:

  • Чтобы запеканка получилась более сочной, добавьте в фарш немного томатной пасты или любимого соуса во время обжаривания.
  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в картофельное пюре немного сливочного масла или небольшое количество сливок, пишет stavropol.media.

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