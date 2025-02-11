Кладем на дно горшка это – и рассада толщиной с мизинец: не мусор, а сокровище

Для крепкой и здоровой рассады, которая станет залогом богатого урожая, многие дачники прибегают к натуральным подкормкам. Автор канала "Огород, где все растет. Интересные идеи" советует использовать для этой цели обычные банановые шкурки.

Перед пикировкой или пересадкой рассады тщательно вымойте несколько свежих банановых корок и мелко их нарежьте. В подготовленный контейнер для рассады сначала насыпьте слой земли, затем распределите измельченную банановую кожуру, а сверху снова покройте слоем грунта. После этого можно пересаживать рассаду.