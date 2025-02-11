Кладем на дно горшка это – и рассада толщиной с мизинец: не мусор, а сокровище
- 07:13 11 февраля
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- Служба новостей
Для крепкой и здоровой рассады, которая станет залогом богатого урожая, многие дачники прибегают к натуральным подкормкам. Автор канала "Огород, где все растет. Интересные идеи" советует использовать для этой цели обычные банановые шкурки.
Перед пикировкой или пересадкой рассады тщательно вымойте несколько свежих банановых корок и мелко их нарежьте. В подготовленный контейнер для рассады сначала насыпьте слой земли, затем распределите измельченную банановую кожуру, а сверху снова покройте слоем грунта. После этого можно пересаживать рассаду.
Банановая кожура, разлагаясь в почве, будет постепенно отдавать ценные питательные вещества, необходимые для активного роста молодых растений. Кроме того, процесс разложения сопровождается выделением тепла, что положительно сказывается на развитии корневой системы рассады. Такая подкормка поможет рассаде быстро адаптироваться после пересадки и активно расти, избегая стресса, пишет news102.ru.
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