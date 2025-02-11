Черенок выпустит корни плотной щеткой: простое укоренение роз – результат 100%
- 07:05 11 февраля
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- Служба новостей
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Увлеченные садоводы часто стремятся самостоятельно размножить полюбившиеся сорта роз. Агроном из Тимирязевской академии, Ксения Давыдова, поделилась необычным, но эффективным способом укоренения черенков, используя обычный банан.
По словам эксперта, банан - идеальный помощник в этом деле. Его мякоть богата веществами, которые активно стимулируют образование и рост корней.
Вам понадобится:
- Пластиковые бутылки
- Универсальный грунт для комнатных растений
- Черенки роз
- Бананы
Процесс укоренения:
- Разрежьте пластиковые бутылки пополам и сделайте дренажные отверстия в нижних частях.
- Заполните нижние части бутылок грунтом.
- Разрежьте банан на небольшие кусочки и воткните их в грунт, углубив на несколько сантиметров.
- В каждый кусочек банана аккуратно воткните черенок розы на глубину около трех сантиметров.
- Накройте черенки половинками бутылок, создавая мини-теплички.
Уже через 14 дней вы сможете наблюдать появление первых корешков, пишет stavropol.medi.
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