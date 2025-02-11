Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Черенок выпустит корни плотной щеткой: простое укоренение роз – результат 100%

Черенок выпустит корни плотной щеткой: простое укоренение роз – результат 100%freepik.com

Увлеченные садоводы часто стремятся самостоятельно размножить полюбившиеся сорта роз. Агроном из Тимирязевской академии, Ксения Давыдова, поделилась необычным, но эффективным способом укоренения черенков, используя обычный банан.

По словам эксперта, банан - идеальный помощник в этом деле. Его мякоть богата веществами, которые активно стимулируют образование и рост корней.

Вам понадобится:

  • Пластиковые бутылки
  • Универсальный грунт для комнатных растений
  • Черенки роз
  • Бананы

Процесс укоренения:

  1. Разрежьте пластиковые бутылки пополам и сделайте дренажные отверстия в нижних частях.
  2. Заполните нижние части бутылок грунтом.
  3. Разрежьте банан на небольшие кусочки и воткните их в грунт, углубив на несколько сантиметров.
  4. В каждый кусочек банана аккуратно воткните черенок розы на глубину около трех сантиметров.
  5. Накройте черенки половинками бутылок, создавая мини-теплички.

Уже через 14 дней вы сможете наблюдать появление первых корешков, пишет stavropol.medi.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости