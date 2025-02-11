Есть альтернатива марле и ватным дискам для проращивания! Этот способ защитит ваши ростки от "черной ножки"

Предварительное проращивание семян – ценный приём для любого садовода, позволяющий оценить их всхожесть и отбраковать нежизнеспособные экземпляры до посева. Если семена не проклюнулись в отведённый срок, их можно вовремя заменить, избежав напрасной траты времени.

Проращивание также нивелирует риски, связанные с неподходящими условиями в почве. При посеве непосредственно в грунт сложно точно контролировать температуру и влажность. Семена могут загнить в холодной и сырой земле или перегреться в жару. Предварительное проращивание позволяет создать оптимальную среду в небольших контейнерах, где легче поддерживать нужный микроклимат. Кроме того, для культур с плотной оболочкой, у которых всходы появляются долго, проращивание значительно ускоряет процесс.