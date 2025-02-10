3 грамма на 3 стакана — и унитаз сияет как новенький: ни ржавчины, ни мочевого камня
- 00:00 11 февраля
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- Служба новостей
Домохозяйкам предложили два простых и эффективных метода очистки унитаза от налета, ржавчины и мочевого камня, не требующих использования бытовой химии. Эти бюджетные и действенные средства помогут сделать ваш санузел чистым и свежим.
Первый метод включает в себя удаление воды из сливного колена. Затем смешайте по 2 столовые ложки лимонной кислоты и горчичного порошка, добавьте столько тёплой воды, чтобы получилась кашеобразная масса. Нанесите эту смесь на внутренние поверхности унитаза, особенно на проблемные зоны, и оставьте на один час. После этого тщательно обработайте все участки ершиком и смойте водой.
Второй способ заключается в растворении 30 граммов лимонной кислоты и двух таблеток для посудомоечной машины в трёх стаканах горячей воды. Полученным раствором обработайте стены унитаза и сливную чашу. Оставьте смесь на один час или на всю ночь. Затем используйте ершик для очистки и смойте всё водой. Ваш санузел засверкает чистотой.
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