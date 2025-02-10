3 грамма на 3 стакана — и унитаз сияет как новенький: ни ржавчины, ни мочевого камня

Домохозяйкам предложили два простых и эффективных метода очистки унитаза от налета, ржавчины и мочевого камня, не требующих использования бытовой химии. Эти бюджетные и действенные средства помогут сделать ваш санузел чистым и свежим.

Первый метод включает в себя удаление воды из сливного колена. Затем смешайте по 2 столовые ложки лимонной кислоты и горчичного порошка, добавьте столько тёплой воды, чтобы получилась кашеобразная масса. Нанесите эту смесь на внутренние поверхности унитаза, особенно на проблемные зоны, и оставьте на один час. После этого тщательно обработайте все участки ершиком и смойте водой.