Гороскоп на понедельник, 11 февраля 2025 года, для каждого знака Зодиака: Тельцам - вагон удачи, Рыбам - потери

ОВНЫ



У мужчин сегодня звездный час, они будут наслаждаться своей значимостью. Как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности Овнам сопутствует удача. Женщинам сегодня противопоказано принимать важные решения, стоит быть аккуратнее при подписании документов. Любое взаимодействие с государственными органами будет безуспешно.



ТЕЛЬЦЫ



Мужчин ожидает хороший день в профессиональной сфере. Удачей для Тельцов обернется поиск деловых партнеров. Вы их обязательно найдете и впереди вас ждет успешное сотрудничество. На дорогах проявите особую бдительность, возможно получение травмы. Сегодня успех ждет женщин, которые находятся в творческом поиске. Удача будет сопровождать вас на протяжении всего пути.



БЛИЗНЕЦЫ



Сегодня перед Близнецами открыты все дороги. Не стоит останавливаться на достигнутом, никакие проблемы не станут преградой на пути к вашей цели. Прекрасное время для творческих людей, реализации их идей и выбора нового направления. В личной жизни ожидаются перемены в лучшую сторону, новые встречи и романтические свидания.



РАКИ



Ракам не стоит сейчас идти на сделку с совестью. Находясь на распутье, прислушайтесь к своей интуиции, она подскажет вам верный выход из создавшейся ситуации. Если вы все же не уверены, стоит взять паузу, не торопиться с решением. В этот момент как никогда вам нужна будет помощь близких людей и хороших друзей. Они окажут вам значимую поддержку.



ЛЬВЫ



Любая коммерческая деятельность у Львов сегодня будет с успехом процветать. Самое время для заключения контрактов, подписания договоров, любой работы с бумагами. А вот с окружением стоит проявлять бдительность. Возможно, некие недоброжелатели могут вас направить по неверному пути. Не исключено, что предстоит длительная командировка.



ДЕВЫ



Девам пришло время проявить инициативу. Вы трудолюбивы и уверены в себе. Вам под силу любая работа, главное, терпение и труд. Сегодня, вероятно, расширится ваш круг друзей, будет много полезных знакомств. Ни в коем случае не отказывайте тому, кто просит, вам это вернется сторицей. Вечер проведите в тихой семейной обстановке.



ВЕСЫ



День у Весов отлично подходит для тех, кто занят самообразованием или повышает квалификацию. Вам легко все будет даваться, новый материал легко усваивается. Хороший день для тех, кто решил заняться спортом или бросить вредные привычки. Те, кто решил сбросить лишний вес, сумеют добиться отличного результата. У вас хватит на это силы воли.



СКОРПИОНЫ



Мужчин ожидает весьма переменчивый и неоднозначный день. Не давайте сегодня волю своим эмоциям, не проявляйте агрессию, не доверяйте малознакомым людям, которые могут втянуть вас в какую-то авантюру. У женщин сегодня возможен какой-то приятный сюрприз или подарок. Также в профессиональной сфере у Скорпионов грядет скорое повышение в должности.



СТРЕЛЬЦЫ



Отличный день у Стрельцов, который прекрасно подходит для переговоров или заключения долгосрочных контрактов. В большей степени это будет из-за того, что вы сегодня бодры и энергичны, ваша жизнерадостность подкупает окружающих, и они полностью вам доверяют. Но не стоит это использовать в корыстных целях, так как ваш авторитет может сильно пострадать.



КОЗЕРОГИ



Постарайтесь хотя бы на один день отказаться от бесполезных разговоров по телефону, поездок по чужим делам, выполнения чужих поручений, абсолютно не связанных с вашей работой. Вы увидите, как много времени вы освободите на общение со своей семьей, несмотря на сильную занятость на работе. Козероги, научитесь говорить нет и не потакать чужим капризам.



ВОДОЛЕИ



Мужчин ожидают неприятности, связанные с бизнесом, скорее всего, это будут некие предательские действия со стороны делового партнера. Водолеи, не отчаивайтесь и не падайте духом, вы сможете это пережить и начать все заново. Женщины сегодня будут активны как никогда, прекрасное настроение и энтузиазм будут настолько заразительны, что окружающие будут охотно оказывать поддержку.



РЫБЫ



Сегодня у Рыб ожидается очень хороший день. Все ваши замыслы будут реализованы, даже если вы будете прибегать к максимально рискованным действиям. Только не стоит делиться своими планами, это может отпугнуть удачу. У женщин, скорее всего, будет депрессивное состояние, связанное с потерей отношений, на которые возлагались большие планы, пишет sovainfo.ru.