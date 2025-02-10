Намазали и смыли – даже старые ножи острее бритвы: без усилий и специальных инструментов

Заточка ножей, как правило, мужское занятие. Однако уже найдены способы, позволяющие и женщине быстро решить этот вопрос без чьей-то помощи. О том, как заточить нож без специальных инструментов, рассказала опытный лайфхакер Елена Матвеева.

Вы удивитесь, но поможет в этом вопросе обычная зубная паста. Нужно нанести немного средства на лезвие ножа, равномерно распределить его, а потом оставить буквально на 1-2 минуты.