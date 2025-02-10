Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который действительно работает - готовлю только так
- 13:35 10 февраля
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- Служба новостей
Жарка котлет и стейков часто превращается в настоящее сражение с брызгами масла, которые пачкают все вокруг и даже могут обжечь.
Но опытные кулинары знают, как укротить эту "масляную стихию".
Почему же масло так сильно брызжет? Все дело во влаге, которая выделяется из продуктов при жарке, а также в каплях воды, оставшихся на сковороде. Именно они становятся причиной разлетающихся во все стороны жирных пятен.
Вместо соли – уксус!
Часто хозяйки используют соль, чтобы уменьшить разбрызгивание масла, но возникает риск пересолить блюдо. Профессионалы предлагают более элегантное решение – уксус.
Как это работает? Просто протрите сухую сковороду бумажным полотенцем, смоченным в уксусе, перед жаркой. Уксус впитает лишнюю влагу, стабилизируя поверхность, и уменьшит разбрызгивание. При этом он быстро испарится и никак не повлияет на вкус блюда.
Бонус: меньше запаха на кухне! Этот метод также помогает уменьшить неприятный запах во время приготовления пищи, делая процесс более комфортным, пишет pravda.ru.
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