Найдите Х в уравнении по математике: завалятся даже "Пифагоры" — помните, как это решать?

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Многие взрослые помнят, как решать простые примеры, но уравнения с неизвестным "х" могут вызвать затруднения. Давайте проверим вашу математическую смекалку! Задача: Решите уравнение 7∙(х-3)=21. На размышление у вас есть всего 30 секунд!

Уверены, вы справились с задачей и нашли значение "х". А теперь давайте проверим ваше решение и убедимся, что все сделано правильно.

Ответ: х = 6

Решение: В этом уравнении "х" спрятан внутри скобок. Выражение (х-3) является одним из множителей в уравнении. Чтобы найти этот множитель, нужно разделить произведение (21) на известный множитель (7).

Таким образом, мы приходим к простому уравнению: х - 3 = 3. Решить его не составит труда! Ниже представлен порядок решения, а также проверка (подстановка значения 6 в исходное уравнение).