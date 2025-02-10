Забудьте про петунии: у этого цветка кусты-шарики укрыты цветами все лето — цветут до самой глубокой осени
- 11:10 10 февраля
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- Служба новостей
В погоне за экзотикой садоводы часто забывают о неприхотливой красоте, проверенной временем. Многие "заморские" новинки, требующие немалых вложений, не оправдывают ожиданий в условиях средней полосы. Зато хорошо знакомые с советских времен цветы, такие как матрикария, позволяют создать эффектную и современную клумбу без ощутимых затрат.
Матрикария, известная в народе как "девичья ромашка", переживает ренессанс. Селекционеры предлагают новые сорта, ландшафтные дизайнеры называют её трендом, и не зря. Этот цветок неприхотлив, цветёт всё лето и радует "душевной", домашней красотой. Кустики высотой чуть больше полуметра обильно покрыты мелкими ромашками, ажурные светло-зеленые листья и прочные, но изящные стебли создают ощущение легкости и воздушности.
Современные сорта матрикарии поражают разнообразием: от классического "White Star" с белыми лепестками до "Aureum" с золотистой листвой и "Golden Ball" с необычными пушистыми желтыми шариками соцветий.
Матрикария предпочитает солнечные места, но хорошо растет и в полутени. Главное – избегать переувлажнения почвы. Уход сводится к поливу в засушливые периоды и подкормке комплексным удобрением раз в несколько недель.
Для получения раннего цветения семена высевают на рассаду в марте, а в мае подросшие растения высаживают в открытый грунт, соблюдая расстояние около 30 см между кустиками. Со временем они разрастаются, образуя сплошной цветущий ковер. Регулярное удаление увядших цветков стимулирует обильное и продолжительное цветение.
Как отмечает автор канала «Сад, огород с Мариной», матрикария продолжает радовать взгляд даже тогда, когда большинство других летних цветов уже отцвели, сохраняя свою декоративность до самых заморозков.
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