Забудьте про петунии: у этого цветка кусты-шарики укрыты цветами все лето — цветут до самой глубокой осени

В погоне за экзотикой садоводы часто забывают о неприхотливой красоте, проверенной временем. Многие "заморские" новинки, требующие немалых вложений, не оправдывают ожиданий в условиях средней полосы. Зато хорошо знакомые с советских времен цветы, такие как матрикария, позволяют создать эффектную и современную клумбу без ощутимых затрат.

Матрикария, известная в народе как "девичья ромашка", переживает ренессанс. Селекционеры предлагают новые сорта, ландшафтные дизайнеры называют её трендом, и не зря. Этот цветок неприхотлив, цветёт всё лето и радует "душевной", домашней красотой. Кустики высотой чуть больше полуметра обильно покрыты мелкими ромашками, ажурные светло-зеленые листья и прочные, но изящные стебли создают ощущение легкости и воздушности.