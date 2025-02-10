Заливаю это в тесто перед мукой: блины получаются кружевные и вкусные - тоньше бумаги

Мечтаете о тонких, словно кружево, и невероятно нежных блинах? Оказывается, есть один простой кулинарный трюк, который поможет добиться совершенства! Опытные кулинары советуют добавить один особенный ингредиент в тесто до того, как вы всыплете муку.

Этот волшебный прием превратит ваши блины в настоящее произведение искусства – эластичные, полупрозрачные и просто тающие во рту.