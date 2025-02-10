Можно ли кормить кур черным хлебом — в вопросе поставлена точка: даже опытные птицеводы не знают верного ответа

Качество яиц напрямую зависит от рациона несушек, поэтому выбор корма – задача ответственная. Черный хлеб часто используется в кормлении, однако нужно учитывать потенциальные риски. В отличие от людей, курам черный хлеб может принести больше вреда, чем пользы. В его составе часто присутствуют быстрые дрожжи, усилители вкуса и специи, которые негативно влияют на здоровье птиц.

Попадая в желудок, черный хлеб вызывает брожение, приводя к расстройству пищеварения. При добавлении в мешанки или крупы он ускоряет порчу корма, что увеличивает риск отравления кур.

Опытные птицеводы советуют полностью исключить черный хлеб из рациона несушек, даже в небольших количествах. Хлеб с плесенью также категорически запрещен, так как он ослабляет иммунитет и вредит здоровью.

В качестве альтернативы рекомендуется использовать только белый хлеб, предварительно высушенный до состояния сухарей. Его можно давать курам в виде крошек или разломанных кусочков.