Можно ли кормить кур черным хлебом — в вопросе поставлена точка: даже опытные птицеводы не знают верного ответа
- 11:00 10 февраля
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- Служба новостей
Качество яиц напрямую зависит от рациона несушек, поэтому выбор корма – задача ответственная. Черный хлеб часто используется в кормлении, однако нужно учитывать потенциальные риски.
В отличие от людей, курам черный хлеб может принести больше вреда, чем пользы. В его составе часто присутствуют быстрые дрожжи, усилители вкуса и специи, которые негативно влияют на здоровье птиц.
Попадая в желудок, черный хлеб вызывает брожение, приводя к расстройству пищеварения. При добавлении в мешанки или крупы он ускоряет порчу корма, что увеличивает риск отравления кур.
Опытные птицеводы советуют полностью исключить черный хлеб из рациона несушек, даже в небольших количествах. Хлеб с плесенью также категорически запрещен, так как он ослабляет иммунитет и вредит здоровью.
В качестве альтернативы рекомендуется использовать только белый хлеб, предварительно высушенный до состояния сухарей. Его можно давать курам в виде крошек или разломанных кусочков.
"Сухари хорошо сочетаются с картофелем, морковью, кабачками и зеленью. Доля хлеба в рационе не должна превышать 35%. Мешанки с хлебом рекомендуется давать не ежедневно," – пишет дзен-канал "Куриная жизнь от А до Я".