5 ошибок — борщ испорчен: шеф-повар Евгений Овчаров рассказал, как сделать правильно

Фото из архива "Про Города"

Многие считают, что сварить борщ проще простого, но есть тонкости, которые могут испортить вкус этого популярного блюда. Просто нарезать овощи и бросить в кастрюлю недостаточно – важна правильная зажарка. Шеф-повар Евгений Овчаров отмечает, что распространенная ошибка – спешка при обжаривании лука, моркови и свеклы. Если подгоревшие овощи попадут в борщ, это придаст ему неприятную горечь, перебивающую все остальные вкусы. Даже если остальные ингредиенты идеальны, горелая зажарка может все испортить. А если овощи просто пересушены, они не раскроют свой вкус в полной мере.

Чтобы зажарка получилась идеальной, не стоит торопиться. Важно томить лук, морковь и свеклу на медленном огне, добиваясь их мягкости. В процессе томления происходит карамелизация, благодаря которой овощи сохраняют естественную сладость и насыщенный вкус.

Ошибка №1: Слишком ранняя соль

Многие добавляют соль в самом начале варки, думая, что так она лучше распределится в бульоне. Но знаете ли вы, что в теплом соляном растворе белки из мяса начинают активно растворяться и уходят в пену? Это лишает ваш бульон насыщенности и вкуса.

Как правильно: Солить нужно в самом конце варки, когда все ингредиенты уже отдали свои вкусы. Только так вы получите глубокий и сбалансированный вкус.

Ошибка №2: Использование жёсткой воды

Качество воды напрямую влияет на вкус борща. Жёсткая вода не позволяет овощам и мясу раскрыть свой вкус, а бульон может приобрести странный привкус.

Решение: Для борща лучше использовать мягкую фильтрованную воду. Она позволяет всем ингредиентам раскрыться в полной мере.

Ошибка №3: Выбор неправильного мяса

Каждый думает, что для борща подойдёт любое мясо. Но это заблуждение. Например, жирная свинина сделает бульон слишком тяжёлым, а куриная грудка — слишком пресным.

Совет от профессионалов: Идеальный борщ получается на говядине с косточкой. Именно она даёт навар, который делает бульон основой всего блюда.

Ошибка №4: Пренебрежение специями

Лавровый лист и чёрный перец горошком — это не просто традиция. Эти специи идеально раскрывают вкус борща, подчёркивая его насыщенность. Но стоит добавить что-то лишнее — например, паприку или кориандр — и борщ теряет свою аутентичность.

Запомните: Лавровый лист добавляют в середине варки, чтобы он успел раскрыться, но не оставил горького привкуса.

Ошибка №5: Неправильная зажарка

Слишком быстрая обжарка овощей — и они начинают гореть, а не томиться. Это меняет вкус борща, добавляя ему горчинку.