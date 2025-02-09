Салат из 3-х простых иингредиентов — никакой возни: сытный и подойдет вместо гарнира — накормите гостей как в ресторане
- 13:30 9 февраля
- 16+
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Рерайт рецепта немецкого картофельного салата (простой и быстрый вариант для новогодних праздников):
Не хотите тратить драгоценное время на готовку в новогодние праздники? Удивите своих близких и гостей вкуснейшим немецким картофельным салатом, для которого потребуется всего три основных ингредиента!
Вам понадобится:
- Картофель – 5 шт.
- Маринованные огурцы – 7 шт.
- Зелень петрушки – 1 пучок
- Красный лук – 1 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Дижонская горчица – 1⁄2 ч. л.
Как приготовить:
- Отварите картофель в кожуре до готовности, дайте ему остыть и нарежьте крупными кубиками.
- Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Огурцы нарежьте кружочками. Поместите картофель, лук и огурцы в большую миску.
- Смешайте оливковое масло с дижонской горчицей и заправьте этой смесью салат. Мелко нарежьте петрушку и посыпьте ею готовое блюдо.
Этот простой, но очень вкусный салат станет отличным дополнением к вашему праздничному столу, пишет hibiny.ru.
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