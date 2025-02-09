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Салат из 3-х простых иингредиентов — никакой возни: сытный и подойдет вместо гарнира — накормите гостей как в ресторане

Салат из 3-х простых иингредиентов — никакой возни: сытный и подойдет вместо гарнира — накормите гостей как в ресторане

Рерайт рецепта немецкого картофельного салата (простой и быстрый вариант для новогодних праздников):

Не хотите тратить драгоценное время на готовку в новогодние праздники? Удивите своих близких и гостей вкуснейшим немецким картофельным салатом, для которого потребуется всего три основных ингредиента!

Вам понадобится:

  • Картофель – 5 шт.
  • Маринованные огурцы – 7 шт.
  • Зелень петрушки – 1 пучок
  • Красный лук – 1 шт.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Дижонская горчица – 1⁄2 ч. л.

Как приготовить:

  1. Отварите картофель в кожуре до готовности, дайте ему остыть и нарежьте крупными кубиками.
  2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Огурцы нарежьте кружочками. Поместите картофель, лук и огурцы в большую миску.
  3. Смешайте оливковое масло с дижонской горчицей и заправьте этой смесью салат. Мелко нарежьте петрушку и посыпьте ею готовое блюдо.

Этот простой, но очень вкусный салат станет отличным дополнением к вашему праздничному столу, пишет hibiny.ru.

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