Лучше присядьте: в этом слове нет буквы "З", но 97% россиян ее упорно лепят - правило

Многие из нас испытывают трудности при написании слов с приставками, и одна из самых распространенных ошибок – это написание "изподтишка" вместо верного "исподтишка". Почему так происходит и как навсегда избавиться от этой ошибки?

Причина ошибки кроется в незнании правила приставок "из-" и "ис-". Выбор между этими приставками зависит от того, какой согласный следует сразу после приставки, а именно – звонкий он или глухой.