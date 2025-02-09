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Лучше присядьте: в этом слове нет буквы "З", но 97% россиян ее упорно лепят - правило

Лучше присядьте: в этом слове нет буквы "З", но 97% россиян ее упорно лепят - правилоФото из архива "Про Города"

Многие из нас испытывают трудности при написании слов с приставками, и одна из самых распространенных ошибок – это написание "изподтишка" вместо верного "исподтишка". Почему так происходит и как навсегда избавиться от этой ошибки?

Причина ошибки кроется в незнании правила приставок "из-" и "ис-". Выбор между этими приставками зависит от того, какой согласный следует сразу после приставки, а именно – звонкий он или глухой.

Запомните ключевое правило: приставка "ис-" пишется перед глухими согласными, а "из-" – перед звонкими и гласными.

Например, в слове "исподтишка" после приставки идет глухой согласный "п", поэтому правильный вариант – "исподтишка". Другие примеры с приставкой "ис-": "искоса", "исчезнуть", "испортить". А вот слова "изжить", "издать", "изба" пишутся с приставкой "из-", так как после нее идут звонкие согласные или гласные.

Чтобы закрепить правило, рассмотрим его в деталях:

  1. Глухой согласный после приставки – пишем "с":
  • Исподтишка
  • Воспламениться
  • Ниспровергнуть
  1. Звонкий согласный или гласная после приставки – пишем "з":
  • Изжить
  • Раздать
  • Возложить

Другие частые "приставочные" ошибки:

Не только "исподтишка" вызывает затруднения. Вот еще несколько примеров слов, где ошибки в приставках на З/С встречаются довольно часто:

  1. "Раз-" и "рас-":

    • Разжечь (но рассыпать – если ударение не падает на приставку)

  2. "Без-" и "бес-":

    • Бесшумный (после приставки глухой согласный) VS безжизненный (после приставки звонкий согласный)

  3. "Низ-" и "нис-":

    • Низвергнуть (после приставки звонкий согласный) VS ниспослать (после приставки глухой согласный)

Секрет грамотного письма прост: достаточно одного правила! Запомните, что приставки на З/С меняют свою последнюю букву в зависимости от следующего за ними звука. Глухой согласный – пишем "с", звонкий или гласный – "з". Применяйте это правило, и подобные ошибки больше не будут вас беспокоить, пишет sevastopolmedia.ru.

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