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Подсыпаем в зерно — и куры несутся даже в морозы и холода: простая подкормка для зимней яйценоскости несушек

Подсыпаем в зерно — и куры несутся даже в морозы и холода: простая подкормка для зимней яйценоскости несушек

Зимой, когда куры ограничены в выгуле, крайне важно правильно кормить несушек. Это поддерживает их здоровье, иммунитет и, как следствие, хорошую яйценоскость.

Опытный фермер рекомендует простой, но эффективный рецепт корма для кур, который стимулирует яйцекладку даже в холодное время года. Основа корма – равные части овса, ячменя и пшеницы, которые нужно залить водой и немного проварить.

После этого добавляют жмых и небольшое количество сои. Приготовленную смесь можно хранить 2-3 недели и давать курам по мере необходимости.

Этот корм, легкий в приготовлении, позволяет получать свежие яйца круглый год. Куры получают сбалансированный набор витаминов и микроэлементов, необходимых для их здоровья и продуктивности.

Важно помнить: причиной снижения яйценоскости может быть повышенный уровень аммиака в курятнике. Регулярная уборка помёта обеспечит приток свежего воздуха, необходимого для здоровья кур и поддержания их продуктивности, пишет портал "Хибины".

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