Подсыпаем в зерно — и куры несутся даже в морозы и холода: простая подкормка для зимней яйценоскости несушек

Зимой, когда куры ограничены в выгуле, крайне важно правильно кормить несушек. Это поддерживает их здоровье, иммунитет и, как следствие, хорошую яйценоскость.

Опытный фермер рекомендует простой, но эффективный рецепт корма для кур, который стимулирует яйцекладку даже в холодное время года. Основа корма – равные части овса, ячменя и пшеницы, которые нужно залить водой и немного проварить.