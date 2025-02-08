Скупите всю пекинку в ближайших магазинах: вкусный и сытный салат на скорую руку — 10 минут, и он готов
- 13:30 8 февраля
- 16+
- Служба новостей
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Этот освежающий салат с пекинской капустой, ветчиной и яйцами - идеальное решение, когда нужно что-то приготовить на скорую руку. Простые и доступные ингредиенты всегда под рукой, а сочетание вкусов порадует в любое время года. Готовится салат моментально - пока варятся яйца, вы уже на финишной прямой!
Что нам понадобится:
- Пекинская капуста - 400 г
- Ветчина - 200 г
- Яйца, сваренные вкрутую - 2 шт.
- Сладкий болгарский перец - 1⁄2 шт.
- Свежий огурец - 1 шт.
- Свежая зелень (укроп, петрушка) - по 2-3 веточки
- Консервированный зеленый горошек - 200 г
- Чеснок - 1-2 зубчика
Для заправки:
- Майонез - 3-4 ст. л.
- Соль, молотый перец - по вкусу
Готовим:
- Нарежьте ветчину, пекинскую капусту и очищенный от семян болгарский перец тонкими полосками.
- Огурец и отваренные яйца нарежьте небольшими кубиками. Мелко порубите укроп и петрушку. Слейте жидкость с горошка. Измельчите чеснок (можно пропустить через пресс).
- В большой миске соедините все подготовленные ингредиенты.
- Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.
Всё! Ваш яркий, сочный и невероятно вкусный салат готов. Он подойдет как для повседневного ужина, так и станет отличным дополнением к праздничному столу. Приятного аппетита!