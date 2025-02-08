Скупите всю пекинку в ближайших магазинах: вкусный и сытный салат на скорую руку — 10 минут, и он готов

Этот освежающий салат с пекинской капустой, ветчиной и яйцами - идеальное решение, когда нужно что-то приготовить на скорую руку. Простые и доступные ингредиенты всегда под рукой, а сочетание вкусов порадует в любое время года. Готовится салат моментально - пока варятся яйца, вы уже на финишной прямой!

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