Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Скупите всю пекинку в ближайших магазинах: вкусный и сытный салат на скорую руку — 10 минут, и он готов

Скупите всю пекинку в ближайших магазинах: вкусный и сытный салат на скорую руку — 10 минут, и он готовfreepik.com

Этот освежающий салат с пекинской капустой, ветчиной и яйцами - идеальное решение, когда нужно что-то приготовить на скорую руку. Простые и доступные ингредиенты всегда под рукой, а сочетание вкусов порадует в любое время года. Готовится салат моментально - пока варятся яйца, вы уже на финишной прямой!

Что нам понадобится:

  • Пекинская капуста - 400 г
  • Ветчина - 200 г
  • Яйца, сваренные вкрутую - 2 шт.
  • Сладкий болгарский перец - 1⁄2 шт.
  • Свежий огурец - 1 шт.
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) - по 2-3 веточки
  • Консервированный зеленый горошек - 200 г
  • Чеснок - 1-2 зубчика

Для заправки:

  • Майонез - 3-4 ст. л.
  • Соль, молотый перец - по вкусу

Готовим:

  1. Нарежьте ветчину, пекинскую капусту и очищенный от семян болгарский перец тонкими полосками.
  2. Огурец и отваренные яйца нарежьте небольшими кубиками. Мелко порубите укроп и петрушку. Слейте жидкость с горошка. Измельчите чеснок (можно пропустить через пресс).
  3. В большой миске соедините все подготовленные ингредиенты.
  4. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Всё! Ваш яркий, сочный и невероятно вкусный салат готов. Он подойдет как для повседневного ужина, так и станет отличным дополнением к праздничному столу. Приятного аппетита!

...

  • 0

Популярное

Последние новости