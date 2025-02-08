2 яйца и капуста — а на выходе вкуснейшая лепешка: на завтрак домашние будут просить только ее вместо надоевших каш

Капустная лепешка — это находка для тех, кто ищет простой, но интересный завтрак вместо приевшейся каши. Минимум ингредиентов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома, и немного времени – и вот, у вас на столе аппетитное и сытное блюдо, которым можно удивить и порадовать своих близких, пишет портал hibiny.ru.

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