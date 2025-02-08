2 яйца и капуста — а на выходе вкуснейшая лепешка: на завтрак домашние будут просить только ее вместо надоевших каш
- 09:20 8 февраля
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- Служба новостей
Капустная лепешка — это находка для тех, кто ищет простой, но интересный завтрак вместо приевшейся каши. Минимум ингредиентов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома, и немного времени – и вот, у вас на столе аппетитное и сытное блюдо, которым можно удивить и порадовать своих близких, пишет портал hibiny.ru.
Что понадобится:
- 300 г белокочанной капусты;
- 2 яйца;
- Соль и молотый черный перец – по вашему вкусу;
- Четверть чайной ложки орегано;
- 20-30 г твердого сыра;
- Сливочное масло для жарки.
Как приготовить:
- Тонко нашинкуйте капусту, положите в миску и слегка помните руками, добавив соль и перец.
- В миску с капустой разбейте яйца и тщательно перемешайте до получения однородной массы.
- Растопите сливочное масло на сковороде, выложите капустную смесь и равномерно распределите по дну.
- Посыпьте сверху тертым сыром и орегано. Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне примерно 15 минут.
- Когда нижняя часть лепешки станет золотистой, она готова! Подавайте в горячем виде и наслаждайтесь!