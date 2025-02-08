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2 яйца и капуста — а на выходе вкуснейшая лепешка: на завтрак домашние будут просить только ее вместо надоевших каш

2 яйца и капуста — а на выходе вкуснейшая лепешка: на завтрак домашние будут просить только ее вместо надоевших каш

Капустная лепешка — это находка для тех, кто ищет простой, но интересный завтрак вместо приевшейся каши. Минимум ингредиентов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома, и немного времени – и вот, у вас на столе аппетитное и сытное блюдо, которым можно удивить и порадовать своих близких, пишет портал hibiny.ru.

Что понадобится:

  • 300 г белокочанной капусты;
  • 2 яйца;
  • Соль и молотый черный перец – по вашему вкусу;
  • Четверть чайной ложки орегано;
  • 20-30 г твердого сыра;
  • Сливочное масло для жарки.

Как приготовить:

  1. Тонко нашинкуйте капусту, положите в миску и слегка помните руками, добавив соль и перец.
  2. В миску с капустой разбейте яйца и тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  3. Растопите сливочное масло на сковороде, выложите капустную смесь и равномерно распределите по дну.
  4. Посыпьте сверху тертым сыром и орегано. Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне примерно 15 минут.
  5. Когда нижняя часть лепешки станет золотистой, она готова! Подавайте в горячем виде и наслаждайтесь!

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