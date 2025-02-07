Смело берите 6 пачек – внутри 100% сливки: Росконтроль назвал лучшие марки масла

Сливочное масло — это не просто продукт питания, а символ тепла и уюта. Оно напоминает о детстве, когда кухня наполнялась ароматом бабушкиных блинов, а простой ломтик хлеба с маслом становился настоящим удовольствием. Однако сегодня эта идиллия часто сталкивается с реалиями современного рынка: полки магазинов заставлены продукцией, которая лишь внешне похожа на настоящее сливочное масло.

Цены растут, а недобросовестные производители стремятся снизить себестоимость любыми способами. Вместо натурального масла, сделанного из коровьего молока, покупателям нередко предлагают смеси растительных жиров (например, пальмового или кокосового), говяжьего жира или других искусственных заменителей. Такие продукты не только лишены истинного вкуса и аромата, но и могут быть опасны для здоровья. Растительные жиры, особенно пальмовое масло, способствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая атеросклероз. Кроме того, фальсифицированные продукты могут содержать вредные микроорганизмы, вызывающие пищевые отравления.