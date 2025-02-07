Элита всех цветов: стоят космических денег, выглядят уникально и неповторимо - соседи в шоке

Фото из архива "Про Города"

Некоторые представители флоры настолько уникальны, что их стоимость способна шокировать даже состоятельных коллекционеров. Представляем вашему вниманию подборку удивительных растений с непростой судьбой: Гибискус Арнотти - редчайший представитель семейства мальвовых, эндемик гавайского острова Молокаи. Главными врагами этого прекрасного цветка являются… дикие козы. Благодаря самоотверженным ботаникам, готовым платить огромные суммы за саженцы, вид удалось сохранить.

Кадупул (королева ночи) - загадочный суккулент из Индии, чье цветение можно наблюдать только в темное время суток. Цветы раскрываются всего на несколько часов, создавая незабываемое зрелище.

Миддлемист красный - уникальная камелия, исчезнувшая в Китае после вывоза образцов в Великобританию. Благодаря Джону Миддлемисту, внесшему свой вклад в спасение вида, культура сохранилась в ограниченном количестве экземпляров в Англии и Новой Зеландии.

Непентес Аттенборо - настоящая жемчужина коллекции любого любителя хищных растений. Его необычные ловушки поражают размерами и способностью удерживать до полутора литров жидкости.

Сноудонская ястребинка - еще один вид, пострадавший от домашнего скота. После случайного обнаружения в 1950 году в Уэльсе ведутся активные работы по восстановлению популяции этого растения из семейства астровых.

Гибралтарский кемпион - представитель гвоздичных, переживший "воскрешение" в 1994 году после официального объявления вымершим. Сегодня его можно приобрести, хотя цена остается довольно высокой.

Мирмехис японский - очаровательный "хрустальный" цветок из семейства орхидных. В России находится под охраной, встречается в естественной среде Дальнего Востока и стран Восточной Азии.