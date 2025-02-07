Названа самая токсичная каша. Многие люди едят ее каждый день

Рис — один из самых популярных злаков в мире, который используется для приготовления разнообразных блюд, включая любимую многими рисовую кашу. Однако диетологи предупреждают: чрезмерное употребление риса может негативно сказаться на здоровье. Рассказываем, почему стоит быть осторожным с этим продуктом и как минимизировать возможные риски.

Почему рисовая каша может быть опасной?

В первую очередь, рис, особенно белый, обладает высоким гликемическим индексом. Это значит, что его употребление вызывает резкий скачок уровня сахара в крови. Такие колебания могут способствовать развитию сахарного диабета 2 типа, ожирения и проблем с сердечно-сосудистой системой.