Названа самая полезная сладость — это не зефир и не шоколад. В ней сконцентрированы витамины, минералы и клетчатка
- 17:00 7 февраля
- 16+
- Служба новостей
Мороженое, шоколад, зефир, конфеты, мёд, сырники — это все можно отнести к сладостям.
"Сладости сладкие, потому что в них много сахара. А если сахара много, то и калорий содержит продукт большое количество. Поэтому его нужно употреблять в меру, чтобы не набирать лишний вес", — объяснил тренер.
Если желание побаловать себя чем-то сладким слишком велико, выбирайте то, что вам по-настоящему нравится.
Самыми полезными сладостями тренер назвал сухофрукты.
Сухофрукты — это фрукты или ягоды, избавленные от большей части воды. Если во фруктах воды около 85%, то в сухофруктах ее всего 15%. Благодаря процессу сушки фрукты становятся полезным десертом, так как в них концентрируются все полезные вещества.
При сушке количество сахара во фруктах возрастает с 10% до примерно 60%, но также концентрируются витамины, минералы и клетчатка, что делает их особенно полезными.
Содержат сухофрукты примерно 7-9 г клетчатки на 100 г, что делает их ценными для организма.
"Каждый грамм потребленной клетчатки снижает усвояемость калорий примерно на 7 ккал. Например, если в 100 г чернослива содержится 250 калорий, то благодаря клетчатке, усвоится только около 200 калорий", — отметил эксперт.